Челябинские молокозаводы попались на незаконном обороте продукции

Молокоперерабатывающие предприятия Челябинской области уличены в незаконном обороте молочной продукции. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприятия работают в Южноуральске и Озерске.
«Россельхознадзор предостерег молокоперерабатывающие предприятия региона от недопустимости нарушения обязательных требований. Производства, расположенные в Южноуральске и Озерске, ввели молоко в оборот незаконно», — резюмировали в Россельхознадзоре.
Служба зафиксировала несоответствия между данными о маркировке продукции в государственной информсистеме «Честный знак» и объемами продукции, указанными в ветеринарных документах системы «Меркурий». При анализе документов установили существенную разницу между данными.
Расследование показало, что на южноуральском предприятии производство продукции превысило заявленные объемы более чем на две тысячи кг, а на озерском — около четырех тысяч кг. Превышения могут указывать на возможный оборот фальсифицированной или небезопасной продукции.
Россельхознадзор продолжит мониторинг ситуации. В случае повторного выявления подобных нарушений управление обратится в прокуратуру с просьбой о согласовании проведения внеплановой проверки.
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