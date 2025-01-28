28 января 2025

Челябинские молокозаводы попались на незаконном обороте продукции

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские заводы торговали неучтенным молоком
Челябинские заводы торговали неучтенным молоком Фото:

Молокоперерабатывающие предприятия Челябинской области уличены в незаконном обороте молочной продукции. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприятия работают в Южноуральске и Озерске.

«Россельхознадзор предостерег молокоперерабатывающие предприятия региона от недопустимости нарушения обязательных требований. Производства, расположенные в Южноуральске и Озерске, ввели молоко в оборот незаконно», — резюмировали в Россельхознадзоре.

Служба зафиксировала несоответствия между данными о маркировке продукции в государственной информсистеме «Честный знак» и объемами продукции, указанными в ветеринарных документах системы «Меркурий». При анализе документов установили существенную разницу между данными.

Расследование показало, что на южноуральском предприятии производство продукции превысило заявленные объемы более чем на две тысячи кг, а на озерском — около четырех тысяч кг. Превышения могут указывать на возможный оборот фальсифицированной или небезопасной продукции.

Россельхознадзор продолжит мониторинг ситуации. В случае повторного выявления подобных нарушений управление обратится в прокуратуру с просьбой о согласовании проведения внеплановой проверки.

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Молокоперерабатывающие предприятия Челябинской области уличены в незаконном обороте молочной продукции. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприятия работают в Южноуральске и Озерске. «Россельхознадзор предостерег молокоперерабатывающие предприятия региона от недопустимости нарушения обязательных требований. Производства, расположенные в Южноуральске и Озерске, ввели молоко в оборот незаконно», — резюмировали в Россельхознадзоре. Служба зафиксировала несоответствия между данными о маркировке продукции в государственной информсистеме «Честный знак» и объемами продукции, указанными в ветеринарных документах системы «Меркурий». При анализе документов установили существенную разницу между данными. Расследование показало, что на южноуральском предприятии производство продукции превысило заявленные объемы более чем на две тысячи кг, а на озерском — около четырех тысяч кг. Превышения могут указывать на возможный оборот фальсифицированной или небезопасной продукции. Россельхознадзор продолжит мониторинг ситуации. В случае повторного выявления подобных нарушений управление обратится в прокуратуру с просьбой о согласовании проведения внеплановой проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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