28 января 2025

Пермский театр превратил «Гамлета» в черную комедию, рассказанную могильщиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Показ пройдет на «Сцене-Молот»
Показ пройдет на «Сцене-Молот» Фото:

В Перми готовится премьера спектакля «Гамлет. Могильщики» (18+). Режиссер Кирилл Люкевич трагедию Шекспира превращает в черную комедию. А вся история в спектакле рассказывается от имени двух могильщиков.

«В спектакле историю шекспировского Гамлета рассказывают могильщики. Лишенные выходных и выплаты сверхурочных, два простых датчанина роют могилы для королевских особ, попутно пытаясь отыскать смысл своего труда и ответить на вопросы о природе счастья и смерти. Знаменитый сюжет представлен через оптику обычных работяг в жанре ироничной и местами весьма черной комедии», — говорят авторы в анонсе постановки.

Спектакль в Перми будет представлен на площадке «Сцена-Молот». Премьерные показы пройдут 1 и 2 марта.

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В Перми готовится премьера спектакля «Гамлет. Могильщики» (18+). Режиссер Кирилл Люкевич трагедию Шекспира превращает в черную комедию. А вся история в спектакле рассказывается от имени двух могильщиков. «В спектакле историю шекспировского Гамлета рассказывают могильщики. Лишенные выходных и выплаты сверхурочных, два простых датчанина роют могилы для королевских особ, попутно пытаясь отыскать смысл своего труда и ответить на вопросы о природе счастья и смерти. Знаменитый сюжет представлен через оптику обычных работяг в жанре ироничной и местами весьма черной комедии», — говорят авторы в анонсе постановки. Спектакль в Перми будет представлен на площадке «Сцена-Молот». Премьерные показы пройдут 1 и 2 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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