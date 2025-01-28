Пермский театр превратил «Гамлета» в черную комедию, рассказанную могильщиками

В Перми готовится премьера спектакля «Гамлет. Могильщики» (18+). Режиссер Кирилл Люкевич трагедию Шекспира превращает в черную комедию. А вся история в спектакле рассказывается от имени двух могильщиков.
«В спектакле историю шекспировского Гамлета рассказывают могильщики. Лишенные выходных и выплаты сверхурочных, два простых датчанина роют могилы для королевских особ, попутно пытаясь отыскать смысл своего труда и ответить на вопросы о природе счастья и смерти. Знаменитый сюжет представлен через оптику обычных работяг в жанре ироничной и местами весьма черной комедии», — говорят авторы в анонсе постановки.
Спектакль в Перми будет представлен на площадке «Сцена-Молот». Премьерные показы пройдут 1 и 2 марта.
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