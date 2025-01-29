Участник «Время героев» Кузьминчук получил высокую должность в Камчатском крае

Герой России и участник программы «Время героев» Сергей Кузьминчук назначен на должность федерального инспектора по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Об этом говорится на официальном сайте программы.
«На новом посту я буду руководствоваться принципами служения людям и достижения видимых для жителей результатов. Верховный главнокомандующий назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь XXI век, и я намерен внести свой вклад в достижение поставленной цели!» — прокомментировал свое назначение Кузьминчук. Он подчеркнул, что, став участником программы, смог учиться у главных управленцев России.
Кузьминчук стал участником президентской программы «Время героев», которую инициировал президент России Владимир Путин, в мае прошлого года. Кузьминчук родился в 1989 году во Владивостоке, окончил Военный учебно-научный центр Сухопутных войск в 2010 году и за заслуги в боевых задачах был удостоен звания Героя РФ в 2022 году. Его коллеги положительно отзываются о работе с ним, отмечая внутреннюю доброту Кузьминчука и его ответственность к работе.
Выпускники первого потока программы «Время героев» уже получили 19 назначений. В их числе полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Мария Костюк, руководитель программы, была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.
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