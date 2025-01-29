СК завершил расследование о мошенничестве петербургских баров

В Санкт-Петербурге следственные органы регионального управления СК России завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, которое привело к серии хищений денежных средств у посетителей баров на улице Рубинштейна. Сумма ущерба составила порядка 14 миллионов рублей.
«Участницы преступной организации знакомились с мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Затем девушки, отвлекая их внимание, по договоренности с работниками заведений вводили в терминал оплаты суммы, многократно превышающие стоимость приобретенных напитков», — сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, группа из 23 человек, включая администраторов и барменов, сотрудничала с девушками, которые заманивали пьяных и общительных посетителей в ловушку. В ходе расследования были выявлены не только мошенничества, но и факты производства контрафактного алкоголя в Калининском районе Санкт-Петербурга.
На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму 17 миллионов рублей. Уголовные дела возбуждены по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества и кражу с банковских счетов.
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