СК завершил расследование о мошенничестве петербургских баров

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Группа из 23 человек сотрудничала с девушками, которые заманивали пьяных и общительных посетителей в бары
Группа из 23 человек сотрудничала с девушками, которые заманивали пьяных и общительных посетителей в бары Фото:

В Санкт-Петербурге следственные органы регионального управления СК России завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, которое привело к серии хищений денежных средств у посетителей баров на улице Рубинштейна. Сумма ущерба составила порядка 14 миллионов рублей.

«Участницы преступной организации знакомились с мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Затем девушки, отвлекая их внимание, по договоренности с работниками заведений вводили в терминал оплаты суммы, многократно превышающие стоимость приобретенных напитков», — сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, группа из 23 человек, включая администраторов и барменов, сотрудничала с девушками, которые заманивали пьяных и общительных посетителей в ловушку. В ходе расследования были выявлены не только мошенничества, но и факты производства контрафактного алкоголя в Калининском районе Санкт-Петербурга.

На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму 17 миллионов рублей. Уголовные дела возбуждены по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества и кражу с банковских счетов.

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В Санкт-Петербурге следственные органы регионального управления СК России завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, которое привело к серии хищений денежных средств у посетителей баров на улице Рубинштейна. Сумма ущерба составила порядка 14 миллионов рублей. «Участницы преступной организации знакомились с мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Затем девушки, отвлекая их внимание, по договоренности с работниками заведений вводили в терминал оплаты суммы, многократно превышающие стоимость приобретенных напитков», — сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. По данным следствия, группа из 23 человек, включая администраторов и барменов, сотрудничала с девушками, которые заманивали пьяных и общительных посетителей в ловушку. В ходе расследования были выявлены не только мошенничества, но и факты производства контрафактного алкоголя в Калининском районе Санкт-Петербурга. На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму 17 миллионов рублей. Уголовные дела возбуждены по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества и кражу с банковских счетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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