Суд вынес приговор жителю ХМАО, разобравшему причал «Сургутнефтегаза»

Сургутский городской суд наказал жителя ХМАО за то, что он разобрал причал «Сургутнефтегаза». Мужчина вывез 45 бетонных плит с пристани на острове Зубатинский на Западно-Сургутском месторождении, гласят материалы суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
«ПАО „Сургутнефтегаз“ обратилось в суд с иском, в котором указало, что подсудимый, находясь в районе куста № ЦДНГ-5 НГДУ „Сургутнефть“ ПАО „Сургутнефтегаз“ на о. Зубатинский Западно-Сургутского месторождения, похитил плиты дорожные в количестве 45 шт., которые являлись составной частью речного грузового причала. Суд решил удовлетворить исковые требования компании о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить», — следует из судебного решения.
По материалам дела, похититель нанял грузовики и автокран, убедив водителей, что плиты принадлежат ему. После пропажи компания обратилась в полицию. Плиты нашли, а похитителя задержали.
В суде рассматривались два дела: уголовное — о краже в крупном размере, и гражданское — о возмещении ущерба. Похитителя признали виновным в краже и назначили ему штраф в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, его обязали компенсировать «Сургутнефтегазу» расходы на восстановление причала в размере 300 934 рублей.
Компания требовала взыскать с осужденного 1,85 миллиона рублей: стоимость плит и работ по их укладке. Однако суд признал право «СНГ» только на компенсацию расходов по ремонту причала, так как похищенное имущество вернули владельцу.
Агентство URA.RU направило запрос в ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что вахтовики получили срок за кражу тонны реагентов у нефтяной компании из ХМАО. Суд назначил им по два года условно.
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