Вахтовики получили срок за кражу тонны реагентов у подрядчика «Роснефти» в ХМАО

23 апреля 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Суд дал вахтовикам условный срок за похищение реагентов с месторождения в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два вахтовика из ХМАО украли тонну химических реагентов для приготовления буровых растворов у подрядчика «Роснефти» — ООО «СпецПетроСервис». Суд назначил нефтяникам по два года условно. «Подсудимые тайно похитили имущество ООО „СпецПетроСервис“ — химическую продукцию биополимер Saboxan в количестве 40 мешков общей массой одна тонна. Признать виновными в совершении преступления и назначить наказание два года лишения свободы, считать его условным с испытательным сроком в два года», — указано в решении Нефтеюганского районного суда на официальном сайте. В документах суда указано, что один из нефтяников был мастером, другой — помощником бурильщика в компании «Самотлорнефтепромхим», которая бурит и ремонтирует нефтяные скважины на объектах «Роснефти». В день преступления вахтовики работали на кустовой площадке Усть-Балыкского месторождения, которое разрабатывает компания «РН-Юганскнефтегаз» — дочернее общество «Роснефти». «СпецПетроСервис» поставлял на нефтедобывающий объект реагенты для приготовления буровых растворов. Для совершения кражи мастер буровой отключил видеокамеры, расположенные на кустовой площадке, чтобы они не зафиксировали момент похищения. Помбур договорился о вывозе химреагентов за территорию объекта. Злоумышленники договорились продать украденное и разделить деньги. Ущерб от кражи составил 550000 рублей. Нефтяники признались в содеянном. Суд учел их раскаяние, а также наличие маленьких детей на воспитании, и назначил условное наказание. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО украл четыре процессора с месторождения в Сургутском районе. Стоимость украденного составила более 1,5 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два вахтовика из ХМАО украли тонну химических реагентов для приготовления буровых растворов у подрядчика «Роснефти» — ООО «СпецПетроСервис». Суд назначил нефтяникам по два года условно. «Подсудимые тайно похитили имущество ООО „СпецПетроСервис“ — химическую продукцию биополимер Saboxan в количестве 40 мешков общей массой одна тонна. Признать виновными в совершении преступления и назначить наказание два года лишения свободы, считать его условным с испытательным сроком в два года», — указано в решении Нефтеюганского районного суда на официальном сайте. В документах суда указано, что один из нефтяников был мастером, другой — помощником бурильщика в компании «Самотлорнефтепромхим», которая бурит и ремонтирует нефтяные скважины на объектах «Роснефти». В день преступления вахтовики работали на кустовой площадке Усть-Балыкского месторождения, которое разрабатывает компания «РН-Юганскнефтегаз» — дочернее общество «Роснефти». «СпецПетроСервис» поставлял на нефтедобывающий объект реагенты для приготовления буровых растворов. Для совершения кражи мастер буровой отключил видеокамеры, расположенные на кустовой площадке, чтобы они не зафиксировали момент похищения. Помбур договорился о вывозе химреагентов за территорию объекта. Злоумышленники договорились продать украденное и разделить деньги. Ущерб от кражи составил 550000 рублей. Нефтяники признались в содеянном. Суд учел их раскаяние, а также наличие маленьких детей на воспитании, и назначил условное наказание. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО украл четыре процессора с месторождения в Сургутском районе. Стоимость украденного составила более 1,5 млн рублей.