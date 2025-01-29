В Тюмени ради благоустройства Городищенского лога необходимо снести гаражи и оформить спуски и подъемы. После этого на территории можно обустроить парк с дорожками и кафе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды ТИУ Александр Клименко.
«Городищенский лог — прекрасная ландшафтная природная территория в самом центре города, но она совершенно заброшена. Важно убрать гаражи, „вычистить“ все, оформить спуски и подъемы, и уже будет другой вид. А на месте гаражей создать легкую инфраструктуру — дорожки, площадки, павильоны, кафе», — рассказал URA.RU архитектор.
Он добавил, что не нужно строить на указанном участке ТЦ или другие объекты. Важно оставить эту территорию зеленой и вписать ее в городскую среду.
Ранее URA.RU писало, что в течение пяти лет Городищенский лог преобразуют. Среди женщин это место прозвали небезопасным.
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