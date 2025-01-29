29 января 2025

Канава в центре города: тюменский архитектор предложил снести гаражи в районе лога ради создания парка

Тюменский архитектор Клименко: гаражи в Городищенском логу нужно снести
© Служба новостей «URA.RU»
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В течение пяти лет Городищенский лог преобразуют
В течение пяти лет Городищенский лог преобразуют Фото:

В Тюмени ради благоустройства Городищенского лога необходимо снести гаражи и оформить спуски и подъемы. После этого на территории можно обустроить парк с дорожками и кафе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды ТИУ Александр Клименко. 

«Городищенский лог — прекрасная ландшафтная природная территория в самом центре города, но она совершенно заброшена. Важно убрать гаражи, „вычистить“ все, оформить спуски и подъемы, и уже будет другой вид. А на месте гаражей создать легкую инфраструктуру — дорожки, площадки, павильоны, кафе», — рассказал URA.RU архитектор.

Он добавил, что не нужно строить на указанном участке ТЦ или другие объекты. Важно оставить эту территорию зеленой и вписать ее в городскую среду. 

Ранее URA.RU писало, что в течение пяти лет Городищенский лог преобразуют. Среди женщин это место прозвали небезопасным.

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В Тюмени ради благоустройства Городищенского лога необходимо снести гаражи и оформить спуски и подъемы. После этого на территории можно обустроить парк с дорожками и кафе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды ТИУ Александр Клименко.  «Городищенский лог — прекрасная ландшафтная природная территория в самом центре города, но она совершенно заброшена. Важно убрать гаражи, „вычистить“ все, оформить спуски и подъемы, и уже будет другой вид. А на месте гаражей создать легкую инфраструктуру — дорожки, площадки, павильоны, кафе», — рассказал URA.RU архитектор. Он добавил, что не нужно строить на указанном участке ТЦ или другие объекты. Важно оставить эту территорию зеленой и вписать ее в городскую среду.  Ранее URA.RU писало, что в течение пяти лет Городищенский лог преобразуют. Среди женщин это место прозвали небезопасным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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