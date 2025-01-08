Лог находится в запустении
В Тюмени преобразуют Городищенский лог. Об этом сообщил во время пресс-конференции мэр города Максим Афанасьев.
«Лог мы должны сохранить для потомков. Мы планируем в рамках КРТ снести гаражи у Перекопской и зачистить пространство под преображение лога», — рассказал глава Тюмени.
Городищенский лог проходит в районе улиц Перекопской и Железнодорожной. Сейчас он находится в запустении, на территории регулярно находят кучи мусора.
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