08 января 2025

В Тюмени преобразуют Городищенский лог

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Лог находится в запустении
Лог находится в запустении Фото:

В Тюмени преобразуют Городищенский лог. Об этом сообщил во время пресс-конференции мэр города Максим Афанасьев.

«Лог мы должны сохранить для потомков. Мы планируем в рамках КРТ снести гаражи у Перекопской и зачистить пространство под преображение лога», — рассказал глава Тюмени.

Городищенский лог проходит в районе улиц Перекопской и Железнодорожной. Сейчас он находится в запустении, на территории регулярно находят кучи мусора.

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В Тюмени преобразуют Городищенский лог. Об этом сообщил во время пресс-конференции мэр города Максим Афанасьев. «Лог мы должны сохранить для потомков. Мы планируем в рамках КРТ снести гаражи у Перекопской и зачистить пространство под преображение лога», — рассказал глава Тюмени. Городищенский лог проходит в районе улиц Перекопской и Железнодорожной. Сейчас он находится в запустении, на территории регулярно находят кучи мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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