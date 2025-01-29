«Оттуда уже вытаскивали покойника»: чей труп полгода пролежал незамеченным в доме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге соседи полгода не замечали труп мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия случилась в Юго-Западном районе Фото:

Соседи рассказали о мужчине, чей труп, предварительно, полгода пролежал в квартире на улице Амундсена, 74 в Екатеринбурге. По их словам, погибшему было около 50 лет.

«Там Серега жил, нигде не работал, ничем не занимался. С сожительницей с помоек пакеты тащили постоянно. К ним часто собутыльники в гости приходили, а два года назад из его квартиры уже вытаскивали покойника», — сказала URA.RU соседка.

Сергей жил в квартире родственников. Летом соседи подумали, что он пропал без вести. «Его никто не видел. А в сентябре, когда стало холодно, в подъезде стало очень сильно вонять. Я не понимаю, почему раньше его соседи не отреагировали, этот запах доходил аж до меня», — продолжила собеседница агентства, которая живет выше Сергея.

Она думает, что, когда Сергей скончался, в его квартире кто-то продолжал жить. Якобы соседи видели, как туда ходят люди. «К тому же форточки то открывали, то закрывали. Видимо, чтобы от запаха избавиться», — сообщила женщина.

Недавно кто-то в квартире Сергея затопил соседей. Вызывали сантехников. У соседей есть версия, что мужчину могли убить. Источник URA.RU в силовой среде опроверг ее: «Смерть не носит криминальный характер». Труп обнаружили днем 28 января.

ЧП произошло в доме на Амундсена, 74
ЧП произошло в доме на Амундсена, 74
Фото:
Тело вытащили из квартиры на третьем этаже
Тело вытащили из квартиры на третьем этаже
Фото:

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Соседи рассказали о мужчине, чей труп, предварительно, полгода пролежал в квартире на улице Амундсена, 74 в Екатеринбурге. По их словам, погибшему было около 50 лет. «Там Серега жил, нигде не работал, ничем не занимался. С сожительницей с помоек пакеты тащили постоянно. К ним часто собутыльники в гости приходили, а два года назад из его квартиры уже вытаскивали покойника», — сказала URA.RU соседка. Сергей жил в квартире родственников. Летом соседи подумали, что он пропал без вести. «Его никто не видел. А в сентябре, когда стало холодно, в подъезде стало очень сильно вонять. Я не понимаю, почему раньше его соседи не отреагировали, этот запах доходил аж до меня», — продолжила собеседница агентства, которая живет выше Сергея. Она думает, что, когда Сергей скончался, в его квартире кто-то продолжал жить. Якобы соседи видели, как туда ходят люди. «К тому же форточки то открывали, то закрывали. Видимо, чтобы от запаха избавиться», — сообщила женщина. Недавно кто-то в квартире Сергея затопил соседей. Вызывали сантехников. У соседей есть версия, что мужчину могли убить. Источник URA.RU в силовой среде опроверг ее: «Смерть не носит криминальный характер». Труп обнаружили днем 28 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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