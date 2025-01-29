«Оттуда уже вытаскивали покойника»: чей труп полгода пролежал незамеченным в доме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге соседи полгода не замечали труп мужчины

29 января 2025 в 17:42 Размер текста - 17 +

Трагедия случилась в Юго-Западном районе Фото: Анна Майорова © URA.RU Соседи рассказали о мужчине, чей труп, предварительно, полгода пролежал в квартире на улице Амундсена, 74 в Екатеринбурге. По их словам, погибшему было около 50 лет. «Там Серега жил, нигде не работал, ничем не занимался. С сожительницей с помоек пакеты тащили постоянно. К ним часто собутыльники в гости приходили, а два года назад из его квартиры уже вытаскивали покойника», — сказала URA.RU соседка. Сергей жил в квартире родственников. Летом соседи подумали, что он пропал без вести. «Его никто не видел. А в сентябре, когда стало холодно, в подъезде стало очень сильно вонять. Я не понимаю, почему раньше его соседи не отреагировали, этот запах доходил аж до меня», — продолжила собеседница агентства, которая живет выше Сергея. Она думает, что, когда Сергей скончался, в его квартире кто-то продолжал жить. Якобы соседи видели, как туда ходят люди. «К тому же форточки то открывали, то закрывали. Видимо, чтобы от запаха избавиться», — сообщила женщина. Недавно кто-то в квартире Сергея затопил соседей. Вызывали сантехников. У соседей есть версия, что мужчину могли убить. Источник URA.RU в силовой среде опроверг ее: «Смерть не носит криминальный характер». Труп обнаружили днем 28 января. ЧП произошло в доме на Амундсена, 74 Фото: Сергей Бодров © URA.RU Тело вытащили из квартиры на третьем этаже Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соседи рассказали о мужчине, чей труп, предварительно, полгода пролежал в квартире на улице Амундсена, 74 в Екатеринбурге. По их словам, погибшему было около 50 лет. «Там Серега жил, нигде не работал, ничем не занимался. С сожительницей с помоек пакеты тащили постоянно. К ним часто собутыльники в гости приходили, а два года назад из его квартиры уже вытаскивали покойника», — сказала URA.RU соседка. Сергей жил в квартире родственников. Летом соседи подумали, что он пропал без вести. «Его никто не видел. А в сентябре, когда стало холодно, в подъезде стало очень сильно вонять. Я не понимаю, почему раньше его соседи не отреагировали, этот запах доходил аж до меня», — продолжила собеседница агентства, которая живет выше Сергея. Она думает, что, когда Сергей скончался, в его квартире кто-то продолжал жить. Якобы соседи видели, как туда ходят люди. «К тому же форточки то открывали, то закрывали. Видимо, чтобы от запаха избавиться», — сообщила женщина. Недавно кто-то в квартире Сергея затопил соседей. Вызывали сантехников. У соседей есть версия, что мужчину могли убить. Источник URA.RU в силовой среде опроверг ее: «Смерть не носит криминальный характер». Труп обнаружили днем 28 января.