Мизулину вызвали на допрос после угроз убийством

В Кировском районном суде Ярославля проходит допрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, который обвиняется в угрозах убийством в ее адрес. Заседание проходит в закрытом формате. Об этом сообщает судья Елена Сергеева.
«Проведение допроса потерпевшей Мизулиной в открытом судебном заседании <...> может привести к разглашению сведений о частной жизни участников уголовного судопроизводства», — заявила Сергеева в зале суда. Ее слова передает корреспондент ТАСС. Мизулина сообщила, что не знает Дурдиева лично и у нее нет к нему неприязни.
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