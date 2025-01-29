Мизулину вызвали на допрос после угроз убийством

В Ярославле проходит допрос Мизулиной по делу треш-стримера Дурдиева
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Мизулина заявила, что лично не знакома с Дурдиевым
Мизулина заявила, что лично не знакома с Дурдиевым Фото:

В Кировском районном суде Ярославля проходит допрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, который обвиняется в угрозах убийством в ее адрес. Заседание проходит в закрытом формате. Об этом сообщает судья Елена Сергеева. 

«Проведение допроса потерпевшей Мизулиной в открытом судебном заседании <...> может привести к разглашению сведений о частной жизни участников уголовного судопроизводства», — заявила Сергеева в зале суда. Ее слова передает корреспондент ТАСС. Мизулина сообщила, что не знает Дурдиева лично и у нее нет к нему неприязни.

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В Кировском районном суде Ярославля проходит допрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, который обвиняется в угрозах убийством в ее адрес. Заседание проходит в закрытом формате. Об этом сообщает судья Елена Сергеева.  «Проведение допроса потерпевшей Мизулиной в открытом судебном заседании <...> может привести к разглашению сведений о частной жизни участников уголовного судопроизводства», — заявила Сергеева в зале суда. Ее слова передает корреспондент ТАСС. Мизулина сообщила, что не знает Дурдиева лично и у нее нет к нему неприязни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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