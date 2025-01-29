Во время продолжительного снегопада всю Пермь засыпало толстым слоем снега. Пройти по городу, не запачкав ноги в грязной снежной каше и не промочив их стало практически невозможным. И это несмотря на то, что власти сообщают о круглосуточной работе снегоуборочной техники. Корреспондент URA.RU прогулялся по городу и нашел всего несколько мест, где чисто и можно вполне безопасно для обуви и ног пройтись.
«Практически везде снежная каша. Она на дорогах, тротуарах, перекрестках и остановках общественного транспорта. Безопасно для ног возле парка им. Горького и в нем самом. Видно, что дорожки вычищены и люди внутри гуляют. Также почищена аллея на Комсомольском проспекте, тротуар вдоль Ленина напротив ЦУМа, а также в районе центрального офиса „Лукойл-Пермь“», — сообщил корреспондент агентства.
По его словам, чистыми оказался и тротуар возле офиса «Уралкалия» — ходить там можно смело. Стараются держать в чистоте тротуары и собственники бизнес индустрии. Так, клиника «Юнит-БЭБИ» на ул. Революции весьма качественно почистила тротуар рядом со зданием, а владельцы компании «Алендвик» отлично расчистили лестницу возле кафе в микрорайоне Садовый.
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