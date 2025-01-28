Вахтовиков из ХМАО зовут работать на завод Hyundai в Южную Корею

Рабочим из ХМАО предлагают трудоустройство на заводе Hyundai в Южной Корее. В месяц за монтаж строительных лесов обещают платить до 270 тысяч рублей, сообщил URA.RU представитель компании, занимающейся международным трудоустройством.
«Для работы на заводе Hyundai Heavy Industries в городах Ульсан и Поханг в Южной Корее нужны разнорабочие для монтажа строительных лесов, можно без опыта. Зарплата сотрудникам выплачивается два раза в месяц и составляет до 270 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.
Компания обещает предоставить жилье, трехразовое питание, униформу и медицинскую страховку. Срок вахты зависит от пожеланий сотрудника: от трех месяцев до двух лет. Работать придется по 10–12 часов в день с одним выходным в неделю. Приезжих из России сопровождает русскоязычный куратор, а при желании сотрудники могут выучить корейский язык в школе при заводе.
Ранее URA.RU писало, что девушек из ХМАО зовут разливать чай в Китай. Сотрудницам обещают зарплату до 170 тысяч рублей.
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