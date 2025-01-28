28 января 2025

Вахтовиков из ХМАО зовут работать на завод Hyundai в Южную Корею

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтажников без опыта работы из ХМАО зовут на завод Hyundai в Южную Корею
Монтажников без опыта работы из ХМАО зовут на завод Hyundai в Южную Корею Фото:

Рабочим из ХМАО предлагают трудоустройство на заводе Hyundai в Южной Корее. В месяц за монтаж строительных лесов обещают платить до 270 тысяч рублей, сообщил URA.RU представитель компании, занимающейся международным трудоустройством.

«Для работы на заводе Hyundai Heavy Industries в городах Ульсан и Поханг в Южной Корее нужны разнорабочие для монтажа строительных лесов, можно без опыта. Зарплата сотрудникам выплачивается два раза в месяц и составляет до 270 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Компания обещает предоставить жилье, трехразовое питание, униформу и медицинскую страховку. Срок вахты зависит от пожеланий сотрудника: от трех месяцев до двух лет. Работать придется по 10–12 часов в день с одним выходным в неделю. Приезжих из России сопровождает русскоязычный куратор, а при желании сотрудники могут выучить корейский язык в школе при заводе.

Ранее URA.RU писало, что девушек из ХМАО зовут разливать чай в Китай. Сотрудницам обещают зарплату до 170 тысяч рублей.

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Рабочим из ХМАО предлагают трудоустройство на заводе Hyundai в Южной Корее. В месяц за монтаж строительных лесов обещают платить до 270 тысяч рублей, сообщил URA.RU представитель компании, занимающейся международным трудоустройством. «Для работы на заводе Hyundai Heavy Industries в городах Ульсан и Поханг в Южной Корее нужны разнорабочие для монтажа строительных лесов, можно без опыта. Зарплата сотрудникам выплачивается два раза в месяц и составляет до 270 000 рублей», — рассказал собеседник агентства. Компания обещает предоставить жилье, трехразовое питание, униформу и медицинскую страховку. Срок вахты зависит от пожеланий сотрудника: от трех месяцев до двух лет. Работать придется по 10–12 часов в день с одним выходным в неделю. Приезжих из России сопровождает русскоязычный куратор, а при желании сотрудники могут выучить корейский язык в школе при заводе. Ранее URA.RU писало, что девушек из ХМАО зовут разливать чай в Китай. Сотрудницам обещают зарплату до 170 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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