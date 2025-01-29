Челябинские цыгане устроили «гастроли» в Тюменской области

В Исетском районе арестовали и взяли под стражу двух челябинских «гастролеров», устроивших в Тюменской области серию квартирных краж. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.
«Лица цыганской национальности еще в ноябре 2024 года совершили несколько квартирных краж на территории Исетского района, из жилых домов были похищены ювелирные украшения и шубы. Установлено, что один из мужчин находится в федеральном розыске», — говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемых определили по отпечаткам, которые те оставили на месте одного из преступлений. Задержать «заезжих» помог хозяин одной из квартир, которую мужчины пытались обокрасть. Свою вину они признали, в следственном изоляторе им предстоит провести следующие два месяца.
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