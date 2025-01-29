Россияне смогут искать родственников и составлять генеалогические древа в ВК

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Пользователи «ВКонтакте» смогут найти родственников и создать с ними чаты
Пользователи «ВКонтакте» смогут найти родственников и создать с ними чаты Фото:

В социальной сети «ВКонтакте» в мини-приложении «Семья» пользователи смогут создавать генеалогические древа и искать родственников в базе данных. Об этом сообщают представители соцсети. 

«В мини-приложении [„Семья“] добавлена функция переноса данных из MyHeritage — генеалогического сервиса, который позволяет составлять семейные древа. Пользователи могут искать родственников по базе социальной сети и добавлять их в свое древо», — сообщили представители социальной сети в своем пресс-релизе. 

Перемещение данных осуществляется через настройки в разделе «Профиль», где необходимо выбрать опцию «Перенести древо из MyHeritage». Пользователи мини-приложения смогут не только найти родственников в социальной сети, но и создавать с ними общие чаты через VK Мессенджер. Ожидается, что скоро в сервисе будут доступны функции поиска родственников через древа других пользователей, а также уведомления о предстоящих днях рождения.

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В социальной сети «ВКонтакте» в мини-приложении «Семья» пользователи смогут создавать генеалогические древа и искать родственников в базе данных. Об этом сообщают представители соцсети.  «В мини-приложении [„Семья“] добавлена функция переноса данных из MyHeritage — генеалогического сервиса, который позволяет составлять семейные древа. Пользователи могут искать родственников по базе социальной сети и добавлять их в свое древо», — сообщили представители социальной сети в своем пресс-релизе.  Перемещение данных осуществляется через настройки в разделе «Профиль», где необходимо выбрать опцию «Перенести древо из MyHeritage». Пользователи мини-приложения смогут не только найти родственников в социальной сети, но и создавать с ними общие чаты через VK Мессенджер. Ожидается, что скоро в сервисе будут доступны функции поиска родственников через древа других пользователей, а также уведомления о предстоящих днях рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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