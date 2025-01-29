Россияне смогут искать родственников и составлять генеалогические древа в ВК

В социальной сети «ВКонтакте» в мини-приложении «Семья» пользователи смогут создавать генеалогические древа и искать родственников в базе данных. Об этом сообщают представители соцсети.
«В мини-приложении [„Семья“] добавлена функция переноса данных из MyHeritage — генеалогического сервиса, который позволяет составлять семейные древа. Пользователи могут искать родственников по базе социальной сети и добавлять их в свое древо», — сообщили представители социальной сети в своем пресс-релизе.
Перемещение данных осуществляется через настройки в разделе «Профиль», где необходимо выбрать опцию «Перенести древо из MyHeritage». Пользователи мини-приложения смогут не только найти родственников в социальной сети, но и создавать с ними общие чаты через VK Мессенджер. Ожидается, что скоро в сервисе будут доступны функции поиска родственников через древа других пользователей, а также уведомления о предстоящих днях рождения.
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