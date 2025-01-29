Политолог назвал три страны, подходящие для встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин согласится встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения Украины только в действительно нейтральной стране, заявил в интервью URA.RU эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Египет рассматриваются в числе приоритетных.
«Страны Ближнего Востока — это самый первый выбор. Во-первых, относительно недалеко от нас. Во-вторых, их никак нельзя заподозрить в том, что они каким-то образом нарушали нейтралитет. ОАЭ, Катар, Египет, до которых три-четыре часа лета — это нормальный выбор», — заявил политолог, отвечая на вопрос о подходящих для переговоров Путина и Трампа странах.
По его словам, площадкой для переговоров однозначно не станут страны, входящие в НАТО. Это распространяется на Словакию и Венгрию, добавил Брутер. Собеседник URA.RU также исключил из списка государства, которые вводили против России санкции.
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