Политолог назвал три страны, подходящие для встречи Путина и Трампа

Политолог Брутер: для встречи Путина и Трампа подходят ОАЭ, Катар и Египет
© Служба новостей «URA.RU»
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Политолог Владимир Брутер заявил, что для встречи Путина и Трампа больше всего подходят ОАЭ, Катар и Египет
Политолог Владимир Брутер заявил, что для встречи Путина и Трампа больше всего подходят ОАЭ, Катар и Египет Фото:

Президент России Владимир Путин согласится встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения Украины только в действительно нейтральной стране, заявил в интервью URA.RU эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Египет рассматриваются в числе приоритетных.

«Страны Ближнего Востока — это самый первый выбор. Во-первых, относительно недалеко от нас. Во-вторых, их никак нельзя заподозрить в том, что они каким-то образом нарушали нейтралитет. ОАЭ, Катар, Египет, до которых три-четыре часа лета — это нормальный выбор», — заявил политолог, отвечая на вопрос о подходящих для переговоров Путина и Трампа странах.

По его словам, площадкой для переговоров однозначно не станут страны, входящие в НАТО. Это распространяется на Словакию и Венгрию, добавил Брутер. Собеседник URA.RU также исключил из списка государства, которые вводили против России санкции.

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Президент России Владимир Путин согласится встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения Украины только в действительно нейтральной стране, заявил в интервью URA.RU эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Египет рассматриваются в числе приоритетных. «Страны Ближнего Востока — это самый первый выбор. Во-первых, относительно недалеко от нас. Во-вторых, их никак нельзя заподозрить в том, что они каким-то образом нарушали нейтралитет. ОАЭ, Катар, Египет, до которых три-четыре часа лета — это нормальный выбор», — заявил политолог, отвечая на вопрос о подходящих для переговоров Путина и Трампа странах. По его словам, площадкой для переговоров однозначно не станут страны, входящие в НАТО. Это распространяется на Словакию и Венгрию, добавил Брутер. Собеседник URA.RU также исключил из списка государства, которые вводили против России санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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