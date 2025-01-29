Где и когда пройдут переговоры Путина и Трампа по Украине

Лишь три страны в мире смогут принять переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине. Они пройдут, когда Вашингтон подготовит финальное предложение Москве, рассказал в интервью URA.RU эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, Киев подключат к переговорам только на втором этапе.
Как выберут страну для переговоров
— Сейчас все активнее обсуждают, что в 2025 году пройдут переговоры по Украине. Называются разные страны и даты, где и когда они состоятся. Как будет определяться их формат?
— Формат будущих переговоров определится в диалоге России и Соединенных Штатов. Только получив определенные гарантии от США и гарантии, как сказал глава МИД России Сергей Лавров, железобетонные, мы можем перейти к переговорам с Украиной, если ситуация будет к этому располагать.
— От чего зависит выбор наиболее подходящего места для переговоров? Как это будет решаться?
— В личном контакте, конечно. Надо посмотреть, будет ли перед этим встреча Трампа и Путина и где она пройдет. Это станет сигналом на будущее. Я думаю, что Объединенные Арабские Эмираты вполне подходят обеим сторонам, например.
Мяч на стороне американцев
— Кто сейчас видится главным посредником и какой будет состав участников переговоров? Это Россия, США и Украина или будут представлены другие страны?
— Никаких посредников не нужно даже близко. Сначала нужно определить, кто дает России гарантии того, что эти переговоры будут успешными. Если США дадут такую гарантию, то можно организовывать российско-украинские переговоры в двойном формате или в тройном с участием США. На мой взгляд, переговоры до определенного момента вообще нужны не с Украиной, а с США. Но в каком виде они состоятся, я не могу сейчас сказать, потому что формат не определен. Я думаю, что новая американская администрация еще сама для себя этот вопрос не решила. Там есть разные взгляды на это и им нужно взять какое-то время для того, чтобы определить их предложения.
— Когда ждать переговоров России и США?
— Мы видим, что они хотят встретиться, но не могут ничего сказать вслух. В Вашингтоне не знают, что они хотят сказать Москве. Неслучайно на днях в прессе появился новый план Трампа по Украине. Старый план, который сочинил Фред Флейтц для Кита Келлога (советники Трампа) уже не работает, потому что совершенно понятно, что Россия его не примет. Они его немного модифицировали, улучшили свое предложение для России, но, на мой взгляд, оно опять-таки совершенно неприемлемо.
Они, зная об этом, понимая реакцию, будут думать дальше: улучшать ли им предложение или поговорить по телефону с Путиным уже сейчас. Это зависит от того, например, в каком настроении Трамп проснется и что ему придет первое на ум: высылка эмигрантов, завоевание Гренландии или полет на Марс. Возможно, на Россию не хватит времени. Это не поддается четкой аргументации.
Я думаю, что все-таки контакт президентов состоится и причем в недалеком будущем. Но что Вашингтон будет предлагать, пока неясно, потому что это непонятно самому Вашингтону. А что касается страны, где могут пройти переговоры, до этого надо еще дойти. Я назвал ОАЭ, потому что они целиком и полностью устраивают обе стороны: и российскую, и американскую. Но вариантов здесь может быть много.
Турция и Белоруссия не подходят для переговоров
— Что касается вариантов, Путин, говоря об урегулировании, часто упоминает Стамбульские договоренности 2022 года в качестве основы будущего соглашения. Рассматривается ли Турция как одна из наиболее вероятных площадок?
— Для российско-американской встречи думаю, нет. Дальше надо посмотреть.
— Почему не Турция?
— Детали мне неизвестны, но то, что Путин не поехал в Турцию, хотя визит был запланирован на 2024 год, само по себе говорит, что Россия не воспринимает Турцию как полностью нейтральную страну. И события в Сирии это показали. Страна должна быть полностью нейтральной. Турция такого нейтралитета сейчас не придерживается. Поэтому она находится в некоем резерве, может быть, когда-то к ее кандидатуре вернутся, но, на мой взгляд, первым выбором она не будет.
— В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с Путиным предлагал прекращение огня, но затем украинская сторона отклонила предложение. В конце 2024 года в Москву также приезжал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Могут ли переговоры пройти в западной стране, в Венгрии или Словакии?
— Нет, они члены НАТО, об этом даже и речи идти не может. Те, кто вводил против России санкции, не могут быть странами для переговоров.
— В 2022 году изначально переговоры проходили в Белоруссии. Как вы оцениваете перспективы урегулирования украинского кризиса в этой стране, устраивает ли она все стороны?
— Нет, Украина не захочет.
Три страны для встречи
— Может ли местом переговоров стать международная площадка? Например, ООН, чья штаб-квартира находится в Нью-Йорке, или БРИКС, где председательствует Бразилия, или саммит G20, который в 2025 году пройдет в ЮАР?
— Нет. Все страны, которые в том или ином виде могут задействовать решение МУС по Путину, автоматически выпадают. Я считаю, что страны Ближнего Востока — это самый первый выбор. Во-первых, относительно недалеко от нас. Во-вторых, их никак нельзя заподозрить в том, что они каким-то образом нарушали нейтралитет. ОАЭ подходят всем сторонам.
— А Катар, Саудовская Аравия?
— Саудовская Аравия находится под вопросом после того, как не вступила в БРИКС. Египет — скорее, чем Саудовская Аравия. Катар вполне под это дело подходит, а все остальные страны менее безопасные. Не поедет же никто в Ирак. Из других арабских стран Алжир не подходит Украине, а до Марокко уже довольно далеко. Поэтому, на мой взгляд, ОАЭ, Катар, Египет, до которых три-четыре часа лета, — это нормальный выбор.
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