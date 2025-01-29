Пермские Следком и прокуратура выясняют, почему 93-летнюю женщину волокли до скорой по снегу

В Пермском крае региональное управление Следкома РФ, а также прокуратура выясняют обстоятельства госпитализации пенсионерки в Гремячинске. 93-летнюю женщину тащили по снегу до кареты скорой помощи. В частности, прокуратура установит, была ли расчищена придомовая территория и своевременно ли престарелой женщине оказали медицинскую помощь.
«Органами прокуратуры края организована проверка информации, размещенной в сети Интернет, о ненадлежащем содержании придомовой территории многоквартирного дома в Гремячинске, в связи с чем машина скорой помощи не смогла проехать к пожилой пациентке. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в telegram-канале прокуратуры Прикамья.
В свою очередь следователями Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Прикамью для установления обстоятельств произошедшего организовано проведение процессуальной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.
URA.RU рассказывало, что скорая помощь не смогла подъехать к дому центре Гремячинска, где проживала пенсионерка. В результате пожилую женщину пришлось тащить к машине по сугробам с помощью плащевых носилок. Спустя несколько суток престарелая горожанка скончалась в медучреждении города Губаха.
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