День сурка — 2 февраля: традиции, что можно и нельзя делать

День сурка — популярный народный праздник в США и Канаде, который отмечается ежегодно 2 февраля. В этот день по поведению зверька пытаются предсказать погоду. О том, как сурки стали метеорологами, об истории и традициях праздника — в материале URA.RU.
Когда празднуют День сурка в 2025 году
Ежегодно 2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка. В это время проводятся крупные фестивали, посвященные суркам, которые играют роль метеорологов. Туристы со всего мира собираются в эти места, чтобы стать свидетелями того, как сурок, пробудившись от зимней спячки, делает прогноз на приход весны.
История праздника День сурка
Праздник восходит к традициям Западной Европы. В давние времена в некоторых европейских странах начало весны и конец зимы определялись с помощью наблюдений за поведением животных, пробуждающихся от зимней спячки. Так, в северной Германии прогноз погоды строился на поведении медведя, а в других местах — на основе наблюдений за ежами или барсуками.
Эти традиции пришли и на североамериканский континент. Однако из-за отсутствия ежей и барсуков в этих регионах, местные жители стали использовать для прогнозирования погоды лесных сурков. Эти животные широко распространены в регионе от севера Канады до Южных Аппалачей.
С течением времени традиция приобрела новые формы. В частности, в американском городе Панксатони был основан Клуб Сурка. С 1886 года здесь стали отмечать День сурка (Groundhog Day) как официальный праздник. По традиции, это животное покидает свою нору 2 февраля, причем именно в Пенсильвании. Отмечено, что чем севернее находится регион, тем позже сурок просыпается, приблизительно на один день задержки на каждые 12 километров севернее.
Смысл праздника День сурка
В этот день внимание уделяется поведению животного. Согласно старинному выражению, «если сурок увидит свою тень, то зима продлится еще шесть недель».
Сурки считаются неофициальными прогнозистами погоды в лесной среде. Эксперты объясняют: если 2 февраля сурок, выйдя из своей норы и увидев свою тень, испугается и вернется обратно, то холода продолжатся еще шесть недель. Однако если небо будет облачным и тень отсутствует, животное не испугается, что является предвестником скорого наступления весны.
Первый «официальный» сурок-метеоролог
Фил из Панксатони- первый сурок, официально признанный метеорологом. Изначально не имел конкретного имени и был известен как «сурок из Панксатони». С течением времени его имя эволюционировало до «Фил из Панксатони — ясновидец из ясновидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей и выдающийся провидец погоды», а его родной город прославился как Всемирная столица погоды.
Мировое признание к Филу пришло после показа фильма Гарольда Рэмиса «День сурка» в 1993 году. В этом кинопроизведении Билл Мюррей и Энди Макдауэлл исполнили главные роли. Сюжет разворачивается вокруг погодного комментатора Фила Коннорса, который оказывается в временной петле, причем все действия происходят 2 февраля в Панксатони во время торжественной церемонии предсказания погоды. К 1997 году мероприятие привлекло около 35 тысяч посетителей.
Где празднуют День Сурка
Сегодня День сурка празднуют не только в Панксатони, но и в других городах США, а также в Канаде. Свои зверьки-предсказатели есть в Луизиане, Колорадо, Нью-Йорке, Иллинойсе, Огайо и других штатах.
Похожий праздник в России
В России не существует широкого празднования этого события. Тем не менее, в народном календаре присутствует аналогичный праздник, который отмечается 14 марта. В этот день Русская православная церковь почитает святую Евдокию. Дата известна под различными названиями: в некоторых местах ее называют Плющихой, в других — Авдотьей Свистуньей. В прошлом в этот день люди обращали внимание на звуки, издаваемые животными, пробуждающимися после зимней спячки в лесу: наличие свиста считалось предвестником скорого наступления теплой погоды.
Что нельзя делать в День сурка
2 февраля не желательно терять варежки или перчатки, поскольку это может привести к финансовым трудностям. Подбирать мелочь, случайно выпавшую из рук или кошелька в этот день, также не рекомендуется, поскольку это может обернуться трехлетней бедностью. Потерянное следует рассматривать как жертву нуждающемуся. Кроме того, 2 февраля следует избегать неосторожного обращения с огнем и острыми предметами, так как это может привести к заболеванию близкого человека в будущем.
Интересные факты про сурков
- По легенде, сурок Фил отличается феноменальным долголетием. Никто не знает, сколько ему на самом деле лет, но он якобы предсказывает погоду уже более века.
- Сурки видят гораздо лучше, чем слышат. Приближение хищника они могут заметить на расстоянии в 400 м. Если они чуют угрозу, то предупреждают своих сородичей об этом, взмахивая хвостом во время бега.
- При строительстве своего убежища сурок способен переместить около 320 килограммов почвы. Эти животные обычно создают несколько туннелей в своей территории, что позволяет им быстро укрыться в случае возникновения угрозы.
- Согласно историческим сведениям, в XIX веке купец Никон Ушаков смог обнаружить Карагандинский угольный бассейн благодаря суркам. Эти животные предпочитают устраивать зимовья в местах, где присутствуют пласты каменного угля. В процессе рытья нор сурки выталкивают наружу землю и камни, включая куски угля, что и позволило Ушакову определить местоположение угольных залежей.
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