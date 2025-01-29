День сурка — 2 февраля: традиции, что можно и нельзя делать

День сурка отмечают 2 февраля в 2025 году
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День сурка отмечают 2 февраля
День сурка отмечают 2 февраля Фото:

День сурка — популярный народный праздник в США и Канаде, который отмечается ежегодно 2 февраля. В этот день по поведению зверька пытаются предсказать погоду. О том, как сурки стали метеорологами, об истории и традициях праздника — в материале URA.RU.

Когда празднуют День сурка в 2025 году

Ежегодно 2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка. В это время проводятся крупные фестивали, посвященные суркам, которые играют роль метеорологов. Туристы со всего мира собираются в эти места, чтобы стать свидетелями того, как сурок, пробудившись от зимней спячки, делает прогноз на приход весны.

История праздника День сурка

По поведению сурка можно узнать прогноз погоды на ближайшее время
По поведению сурка можно узнать прогноз погоды на ближайшее время
Фото:

Праздник восходит к традициям Западной Европы. В давние времена в некоторых европейских странах начало весны и конец зимы определялись с помощью наблюдений за поведением животных, пробуждающихся от зимней спячки. Так, в северной Германии прогноз погоды строился на поведении медведя, а в других местах — на основе наблюдений за ежами или барсуками.

Эти традиции пришли и на североамериканский континент. Однако из-за отсутствия ежей и барсуков в этих регионах, местные жители стали использовать для прогнозирования погоды лесных сурков. Эти животные широко распространены в регионе от севера Канады до Южных Аппалачей.

С течением времени традиция приобрела новые формы. В частности, в американском городе Панксатони был основан Клуб Сурка. С 1886 года здесь стали отмечать День сурка (Groundhog Day) как официальный праздник. По традиции, это животное покидает свою нору 2 февраля, причем именно в Пенсильвании. Отмечено, что чем севернее находится регион, тем позже сурок просыпается, приблизительно на один день задержки на каждые 12 километров севернее.

Смысл праздника День сурка

В этот день внимание уделяется поведению животного. Согласно старинному выражению, «если сурок увидит свою тень, то зима продлится еще шесть недель».

Сурки считаются неофициальными прогнозистами погоды в лесной среде. Эксперты объясняют: если 2 февраля сурок, выйдя из своей норы и увидев свою тень, испугается и вернется обратно, то холода продолжатся еще шесть недель. Однако если небо будет облачным и тень отсутствует, животное не испугается, что является предвестником скорого наступления весны.

Первый «официальный» сурок-метеоролог

Фил - самый известный сурок-метеоролог
Фил - самый известный сурок-метеоролог
Фото:

Фил из Панксатони- первый сурок, официально признанный метеорологом. Изначально не имел конкретного имени и был известен как «сурок из Панксатони». С течением времени его имя эволюционировало до «Фил из Панксатони — ясновидец из ясновидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей и выдающийся провидец погоды», а его родной город прославился как Всемирная столица погоды.

Мировое признание к Филу пришло после показа фильма Гарольда Рэмиса «День сурка» в 1993 году. В этом кинопроизведении Билл Мюррей и Энди Макдауэлл исполнили главные роли. Сюжет разворачивается вокруг погодного комментатора Фила Коннорса, который оказывается в временной петле, причем все действия происходят 2 февраля в Панксатони во время торжественной церемонии предсказания погоды. К 1997 году мероприятие привлекло около 35 тысяч посетителей.

Где празднуют День Сурка

Сегодня День сурка празднуют не только в Панксатони, но и в других городах США, а также в Канаде. Свои зверьки-предсказатели есть в Луизиане, Колорадо, Нью-Йорке, Иллинойсе, Огайо и других штатах.

Похожий праздник в России

В России не существует широкого празднования этого события. Тем не менее, в народном календаре присутствует аналогичный праздник, который отмечается 14 марта. В этот день Русская православная церковь почитает святую Евдокию. Дата известна под различными названиями: в некоторых местах ее называют Плющихой, в других — Авдотьей Свистуньей. В прошлом в этот день люди обращали внимание на звуки, издаваемые животными, пробуждающимися после зимней спячки в лесу: наличие свиста считалось предвестником скорого наступления теплой погоды.

Что нельзя делать в День сурка

2 февраля не желательно терять варежки или перчатки, поскольку это может привести к финансовым трудностям. Подбирать мелочь, случайно выпавшую из рук или кошелька в этот день, также не рекомендуется, поскольку это может обернуться трехлетней бедностью. Потерянное следует рассматривать как жертву нуждающемуся. Кроме того, 2 февраля следует избегать неосторожного обращения с огнем и острыми предметами, так как это может привести к заболеванию близкого человека в будущем.

Интересные факты про сурков

  • По легенде, сурок Фил отличается феноменальным долголетием. Никто не знает, сколько ему на самом деле лет, но он якобы предсказывает погоду уже более века.
  • Сурки видят гораздо лучше, чем слышат. Приближение хищника они могут заметить на расстоянии в 400 м. Если они чуют угрозу, то предупреждают своих сородичей об этом, взмахивая хвостом во время бега.
  • При строительстве своего убежища сурок способен переместить около 320 килограммов почвы. Эти животные обычно создают несколько туннелей в своей территории, что позволяет им быстро укрыться в случае возникновения угрозы.
  • Согласно историческим сведениям, в XIX веке купец Никон Ушаков смог обнаружить Карагандинский угольный бассейн благодаря суркам. Эти животные предпочитают устраивать зимовья в местах, где присутствуют пласты каменного угля. В процессе рытья нор сурки выталкивают наружу землю и камни, включая куски угля, что и позволило Ушакову определить местоположение угольных залежей.

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День сурка — популярный народный праздник в США и Канаде, который отмечается ежегодно 2 февраля. В этот день по поведению зверька пытаются предсказать погоду. О том, как сурки стали метеорологами, об истории и традициях праздника — в материале URA.RU. Когда празднуют День сурка в 2025 году Ежегодно 2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка. В это время проводятся крупные фестивали, посвященные суркам, которые играют роль метеорологов. Туристы со всего мира собираются в эти места, чтобы стать свидетелями того, как сурок, пробудившись от зимней спячки, делает прогноз на приход весны. История праздника День сурка Праздник восходит к традициям Западной Европы. В давние времена в некоторых европейских странах начало весны и конец зимы определялись с помощью наблюдений за поведением животных, пробуждающихся от зимней спячки. Так, в северной Германии прогноз погоды строился на поведении медведя, а в других местах — на основе наблюдений за ежами или барсуками. Эти традиции пришли и на североамериканский континент. Однако из-за отсутствия ежей и барсуков в этих регионах, местные жители стали использовать для прогнозирования погоды лесных сурков. Эти животные широко распространены в регионе от севера Канады до Южных Аппалачей. С течением времени традиция приобрела новые формы. В частности, в американском городе Панксатони был основан Клуб Сурка. С 1886 года здесь стали отмечать День сурка (Groundhog Day) как официальный праздник. По традиции, это животное покидает свою нору 2 февраля, причем именно в Пенсильвании. Отмечено, что чем севернее находится регион, тем позже сурок просыпается, приблизительно на один день задержки на каждые 12 километров севернее. Смысл праздника День сурка В этот день внимание уделяется поведению животного. Согласно старинному выражению, «если сурок увидит свою тень, то зима продлится еще шесть недель». Сурки считаются неофициальными прогнозистами погоды в лесной среде. Эксперты объясняют: если 2 февраля сурок, выйдя из своей норы и увидев свою тень, испугается и вернется обратно, то холода продолжатся еще шесть недель. Однако если небо будет облачным и тень отсутствует, животное не испугается, что является предвестником скорого наступления весны. Первый «официальный» сурок-метеоролог Фил из Панксатони- первый сурок, официально признанный метеорологом. Изначально не имел конкретного имени и был известен как «сурок из Панксатони». С течением времени его имя эволюционировало до «Фил из Панксатони — ясновидец из ясновидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей и выдающийся провидец погоды», а его родной город прославился как Всемирная столица погоды. Мировое признание к Филу пришло после показа фильма Гарольда Рэмиса «День сурка» в 1993 году. В этом кинопроизведении Билл Мюррей и Энди Макдауэлл исполнили главные роли. Сюжет разворачивается вокруг погодного комментатора Фила Коннорса, который оказывается в временной петле, причем все действия происходят 2 февраля в Панксатони во время торжественной церемонии предсказания погоды. К 1997 году мероприятие привлекло около 35 тысяч посетителей. Где празднуют День Сурка Сегодня День сурка празднуют не только в Панксатони, но и в других городах США, а также в Канаде. Свои зверьки-предсказатели есть в Луизиане, Колорадо, Нью-Йорке, Иллинойсе, Огайо и других штатах. Похожий праздник в России В России не существует широкого празднования этого события. Тем не менее, в народном календаре присутствует аналогичный праздник, который отмечается 14 марта. В этот день Русская православная церковь почитает святую Евдокию. Дата известна под различными названиями: в некоторых местах ее называют Плющихой, в других — Авдотьей Свистуньей. В прошлом в этот день люди обращали внимание на звуки, издаваемые животными, пробуждающимися после зимней спячки в лесу: наличие свиста считалось предвестником скорого наступления теплой погоды. Что нельзя делать в День сурка 2 февраля не желательно терять варежки или перчатки, поскольку это может привести к финансовым трудностям. Подбирать мелочь, случайно выпавшую из рук или кошелька в этот день, также не рекомендуется, поскольку это может обернуться трехлетней бедностью. Потерянное следует рассматривать как жертву нуждающемуся. Кроме того, 2 февраля следует избегать неосторожного обращения с огнем и острыми предметами, так как это может привести к заболеванию близкого человека в будущем. Интересные факты про сурков
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