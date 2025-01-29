РБК: Федор Бондарчук хочет покинуть совет директоров «Ленфильма» из-за долгов

Федор Бондарчук намерен покинуть совет директоров киностудии «Ленфильм». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на медиарынке.
«Решение Бондарчука об уходе связано с нестабильным финансовым положением студии и частой сменой руководства», — передает издание. У «Ленфильма», в частности, имеется непогашенная задолженность в размере свыше 100 млн рублей, а также ведутся судебные разбирательства, в том числе с Росимуществом, которое является собственником компании.
В конце 2024 года гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов ушел в отставку. Новым гендиректором киностудии стала Надежда Андрющенко, занимавшая должность директора службы безопасности компании.
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