Стало известно, кто стал президентом Сирии

Ахмада Аш-Шараа объявили главой Сирии
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В Сирии выбрали нового главу
В Сирии выбрали нового главу Фото:

Ахмед аль-Шараа, ранее известный как Абу Мухаммад аль-Джулани, был назначен президентом Сирии на период переходного управления. В связи с этим все повстанческие группировки будут расформированы для интеграции их членов в структуры государственной власти.

Новое правительство Сирии объявило, что бывший глава, запрещенной в Российской Федерации, организации Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), вступил в должность главы государства на временной основе, говорится в сообщении местного канала. Он будет исполнять обязанности президента и представлять страну на международной арене. Все военные фракции повстанцев, участвовавшие в борьбе против режима бывшего президента Башара Асада, должны быть ликвидированы и включены в государственный аппарат.

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Ахмед аль-Шараа, ранее известный как Абу Мухаммад аль-Джулани, был назначен президентом Сирии на период переходного управления. В связи с этим все повстанческие группировки будут расформированы для интеграции их членов в структуры государственной власти. Новое правительство Сирии объявило, что бывший глава, запрещенной в Российской Федерации, организации Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), вступил в должность главы государства на временной основе, говорится в сообщении местного канала. Он будет исполнять обязанности президента и представлять страну на международной арене. Все военные фракции повстанцев, участвовавшие в борьбе против режима бывшего президента Башара Асада, должны быть ликвидированы и включены в государственный аппарат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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