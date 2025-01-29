Стало известно, кто стал президентом Сирии

Ахмед аль-Шараа, ранее известный как Абу Мухаммад аль-Джулани, был назначен президентом Сирии на период переходного управления. В связи с этим все повстанческие группировки будут расформированы для интеграции их членов в структуры государственной власти.
Новое правительство Сирии объявило, что бывший глава, запрещенной в Российской Федерации, организации Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), вступил в должность главы государства на временной основе, говорится в сообщении местного канала. Он будет исполнять обязанности президента и представлять страну на международной арене. Все военные фракции повстанцев, участвовавшие в борьбе против режима бывшего президента Башара Асада, должны быть ликвидированы и включены в государственный аппарат.
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