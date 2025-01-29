Жителей Пермского края оставят без радио и ТВ

Жители Пермского края останутся без радио и телевидения. Краткосрочные отключения пройдут с 3 по 9 февраля 2025 года на трех ретрансляторах. Об этом сообщили в Пермском филиале РТРС.
«Плановые краткосрочные отключения средств телерадиовещания пройдут в период с 03 по 09 февраля 2025 года. Будет приостановлена трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радиопрограмм Радио России»,— сообщили URA.RU в РТРС.
Отключение коснется Чусового, Очера и Шумихи. В Чусовом отключение состоится 3 февраля с 10:00 до 17:00, в Очере 4 февраля с 10:00 до 17:00, а в Шумихе с 5 по 7 февраля с 1:00 до 18:00 по местному времени.
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