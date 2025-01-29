29 января 2025

Жителей Пермского края оставят без радио и ТВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Краткосрочные отключения пройдут с 3 по 9 февраля 2025 года на трех ретрансляторах
Краткосрочные отключения пройдут с 3 по 9 февраля 2025 года на трех ретрансляторах Фото:

Жители Пермского края останутся без радио и телевидения. Краткосрочные отключения пройдут с 3 по 9 февраля 2025 года на трех ретрансляторах. Об этом сообщили в Пермском филиале РТРС.

«Плановые краткосрочные отключения средств телерадиовещания пройдут в период с 03 по 09 февраля 2025 года. Будет приостановлена трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радиопрограмм Радио России»,— сообщили URA.RU в РТРС.

Отключение коснется Чусового, Очера и Шумихи. В Чусовом отключение состоится 3 февраля с 10:00 до 17:00, в Очере 4 февраля с 10:00 до 17:00, а в Шумихе с 5 по 7 февраля с 1:00 до 18:00 по местному времени.

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Жители Пермского края останутся без радио и телевидения. Краткосрочные отключения пройдут с 3 по 9 февраля 2025 года на трех ретрансляторах. Об этом сообщили в Пермском филиале РТРС. «Плановые краткосрочные отключения средств телерадиовещания пройдут в период с 03 по 09 февраля 2025 года. Будет приостановлена трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радиопрограмм Радио России»,— сообщили URA.RU в РТРС. Отключение коснется Чусового, Очера и Шумихи. В Чусовом отключение состоится 3 февраля с 10:00 до 17:00, в Очере 4 февраля с 10:00 до 17:00, а в Шумихе с 5 по 7 февраля с 1:00 до 18:00 по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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