29 января 2025

Под Екатеринбургом жуткое ДТП, машина снесла дерево

В Березовском автомобиль снес дерево
© Служба новостей «URA.RU»
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У автомобиля разбита передняя часть
У автомобиля разбита передняя часть Фото:

В Березовском (Свердловская область) произошло серьезное ДТП. Легковушка снесла дерево и чудом не протаранила жилой дом. Об этом сообщают очевидцы, успевшие снять видео.

На кадрах видно, что к месту аварии приехали пожарные и медики. Пострадавшего мужчину врачи увезли на носилках, его состояние неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился областную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Березовском (Свердловская область) произошло серьезное ДТП. Легковушка снесла дерево и чудом не протаранила жилой дом. Об этом сообщают очевидцы, успевшие снять видео. На кадрах видно, что к месту аварии приехали пожарные и медики. Пострадавшего мужчину врачи увезли на носилках, его состояние неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился областную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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