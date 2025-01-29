Под Екатеринбургом жуткое ДТП, машина снесла дерево

У автомобиля разбита передняя часть
В Березовском (Свердловская область) произошло серьезное ДТП. Легковушка снесла дерево и чудом не протаранила жилой дом. Об этом сообщают очевидцы, успевшие снять видео.
На кадрах видно, что к месту аварии приехали пожарные и медики. Пострадавшего мужчину врачи увезли на носилках, его состояние неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился областную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!