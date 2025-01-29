29 января 2025

Бродячие собаки кошмарят жителей свердловского города

Жителей Новой Ляли кошмарит стая бродячих собак
© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки живут огромной стаей
Собаки живут огромной стаей Фото:

Стая бродячих собак кошмарит жителей Новой Ляли (Свердловская область). Местные опасаются дворняг, так как те ведут себя агрессивно. Сообщает telegram-канал Екатеринбург № 1.

«Опасно выходить на улицу. Бродячих псов очень много, а местные власти меры не предпринимают», — говорится в сообщении.

На кадрах, которые засняли очевидцы, дворняги не боятся подходить близко к людям. Гуляют около магазина и ведут себя агрессивно.

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Стая бродячих собак кошмарит жителей Новой Ляли (Свердловская область). Местные опасаются дворняг, так как те ведут себя агрессивно. Сообщает telegram-канал Екатеринбург № 1. «Опасно выходить на улицу. Бродячих псов очень много, а местные власти меры не предпринимают», — говорится в сообщении. На кадрах, которые засняли очевидцы, дворняги не боятся подходить близко к людям. Гуляют около магазина и ведут себя агрессивно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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