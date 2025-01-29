Бродячие собаки кошмарят жителей свердловского города

Собаки живут огромной стаей
Стая бродячих собак кошмарит жителей Новой Ляли (Свердловская область). Местные опасаются дворняг, так как те ведут себя агрессивно. Сообщает telegram-канал Екатеринбург № 1.
«Опасно выходить на улицу. Бродячих псов очень много, а местные власти меры не предпринимают», — говорится в сообщении.
На кадрах, которые засняли очевидцы, дворняги не боятся подходить близко к людям. Гуляют около магазина и ведут себя агрессивно.
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