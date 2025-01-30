Каска священника спасла жизнь бойцу в зоне СВО

RT: бойца из батальона «Пятнашка» спасла каска священника с крестиком
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Боец выжил благодаря каске священника
Боец выжил благодаря каске священника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции каска священника оказалась спасительной для бойца батальона «Пятнашка». Этой информацию поделился сам военнослужащий батальона, известный по прозвищу Гагра.

«Снаряд попадает прямо в каску. Пять-шесть человек — мы все валяемся на полу», — передает слова Гагры RT. Он добавил, что потом в госпитале узнал, что каска принадлежала священнику и под ней был крестик.

Гагра также пожелал удачи кандидатам на выборах президента Абхазии. Он выразил надежду на открытие дополнительных участков в России.

Солдат рассказал о своих искренних и теплых чувствах к боевым товарищам, подчеркнув, что в батальоне «Пятнашка» служат представители различных национальностей. Он отметил, что они все объединены общей целью и отношениями, становясь поистине одной большой семьей.

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В зоне специальной военной операции каска священника оказалась спасительной для бойца батальона «Пятнашка». Этой информацию поделился сам военнослужащий батальона, известный по прозвищу Гагра. «Снаряд попадает прямо в каску. Пять-шесть человек — мы все валяемся на полу», — передает слова Гагры RT. Он добавил, что потом в госпитале узнал, что каска принадлежала священнику и под ней был крестик. Гагра также пожелал удачи кандидатам на выборах президента Абхазии. Он выразил надежду на открытие дополнительных участков в России. Солдат рассказал о своих искренних и теплых чувствах к боевым товарищам, подчеркнув, что в батальоне «Пятнашка» служат представители различных национальностей. Он отметил, что они все объединены общей целью и отношениями, становясь поистине одной большой семьей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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