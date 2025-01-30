В зоне специальной военной операции каска священника оказалась спасительной для бойца батальона «Пятнашка». Этой информацию поделился сам военнослужащий батальона, известный по прозвищу Гагра.
«Снаряд попадает прямо в каску. Пять-шесть человек — мы все валяемся на полу», — передает слова Гагры RT. Он добавил, что потом в госпитале узнал, что каска принадлежала священнику и под ней был крестик.
Гагра также пожелал удачи кандидатам на выборах президента Абхазии. Он выразил надежду на открытие дополнительных участков в России.
Солдат рассказал о своих искренних и теплых чувствах к боевым товарищам, подчеркнув, что в батальоне «Пятнашка» служат представители различных национальностей. Он отметил, что они все объединены общей целью и отношениями, становясь поистине одной большой семьей.
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