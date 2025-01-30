В аэропорту Вашингтона после столкновения с вертолетом рухнул самолет с пассажирами

В аэропорту Вашингтона упал самолет с пассажирами на борту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На борту рухнувшего в Вашингтоне самолета находились 60 человек
На борту рухнувшего в Вашингтоне самолета находились 60 человек Фото:

В Вашингтоне аэропорт имени Рональда Рейгана временно приостановил все полеты из-за столкновения самолета и военного вертолета, сообщили в Белом доме. По данным ABC News, на борту самолета находились 60 человек.

Федеральное управление гражданской авиации США уточнило, что аэропорт останется закрытым для всех полетов до 23:00 по местному времени, а маневрирование на взлетно-посадочных полосах будет приостановлено до 22:30. На месте происшествия уже работает спасательная служба, задействованы десятки спасательных катеров.

Ранее стало известно, что аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана приостановил прием и отправку всех рейсов из-за чрезвычайного положения. Согласно сообщениям экстренных служб, самолет упал в реку Потомак недалеко от аэропорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Вашингтоне аэропорт имени Рональда Рейгана временно приостановил все полеты из-за столкновения самолета и военного вертолета, сообщили в Белом доме. По данным ABC News, на борту самолета находились 60 человек. Федеральное управление гражданской авиации США уточнило, что аэропорт останется закрытым для всех полетов до 23:00 по местному времени, а маневрирование на взлетно-посадочных полосах будет приостановлено до 22:30. На месте происшествия уже работает спасательная служба, задействованы десятки спасательных катеров. Ранее стало известно, что аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана приостановил прием и отправку всех рейсов из-за чрезвычайного положения. Согласно сообщениям экстренных служб, самолет упал в реку Потомак недалеко от аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...