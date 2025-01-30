В аэропорту Вашингтона после столкновения с вертолетом рухнул самолет с пассажирами

В Вашингтоне аэропорт имени Рональда Рейгана временно приостановил все полеты из-за столкновения самолета и военного вертолета, сообщили в Белом доме. По данным ABC News, на борту самолета находились 60 человек.
Федеральное управление гражданской авиации США уточнило, что аэропорт останется закрытым для всех полетов до 23:00 по местному времени, а маневрирование на взлетно-посадочных полосах будет приостановлено до 22:30. На месте происшествия уже работает спасательная служба, задействованы десятки спасательных катеров.
Ранее стало известно, что аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана приостановил прием и отправку всех рейсов из-за чрезвычайного положения. Согласно сообщениям экстренных служб, самолет упал в реку Потомак недалеко от аэропорта.
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