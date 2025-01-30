Ирландский журналист Чей Боуз ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца, который заявлял, что США освободили Германию во время Второй мировой войны. Боуз напомнил, что на самом деле Берлин освободили русские.
«Именно русские освободили Берлин», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х. Олаф Шольц ранее поблагодарил США за освобождение Германии и поддержку демократических процессов в стране. Однако он выразил недовольство по поводу поддержки американским предпринимателем Илоном Маском немецких правых политических сил.
Маск заявил, что «Альтернатива для Германии» является единственной надеждой, что вызвало резкую реакцию Шольца и осуждение его позиции как угроза для демократии в Европе. В свою очередь, российские власти, в частности официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметили искажение исторических фактов и подчеркнули роль Красной Армии в победе над нацизмом, передает «Ридус».
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