29 января 2025

Появились фото и видео с места, где автобус провалился в дыру на дороге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус заблокировал движение по шоссе Космонавтов
Автобус заблокировал движение по шоссе Космонавтов Фото:

Автобус, который угодил в дыру на дороге до сих пор не достали. Сотрудники не могут определиться каким образом его извлекать. Корреспондент URA.RU сообщает, что оба колеса застряли в огромной дыре на дороге.

«Оба задних колеса застряли в дыре. Сейчас специалисты решают каким образом будут доставать оттуда автобус. Пробка на шоссе Космонавтов районе ул. Мильчакова сохраняется в обе стороны, а пассажиры транспорта просто идут пешком по тротуару, чтобы добраться, куда планировали», — передает корреспондент агентства.

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Автобус, который угодил в дыру на дороге до сих пор не достали. Сотрудники не могут определиться каким образом его извлекать. Корреспондент URA.RU сообщает, что оба колеса застряли в огромной дыре на дороге. «Оба задних колеса застряли в дыре. Сейчас специалисты решают каким образом будут доставать оттуда автобус. Пробка на шоссе Космонавтов районе ул. Мильчакова сохраняется в обе стороны, а пассажиры транспорта просто идут пешком по тротуару, чтобы добраться, куда планировали», — передает корреспондент агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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