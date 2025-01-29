Появились фото и видео с места, где автобус провалился в дыру на дороге

Автобус заблокировал движение по шоссе Космонавтов
Автобус, который угодил в дыру на дороге до сих пор не достали. Сотрудники не могут определиться каким образом его извлекать. Корреспондент URA.RU сообщает, что оба колеса застряли в огромной дыре на дороге.
«Оба задних колеса застряли в дыре. Сейчас специалисты решают каким образом будут доставать оттуда автобус. Пробка на шоссе Космонавтов районе ул. Мильчакова сохраняется в обе стороны, а пассажиры транспорта просто идут пешком по тротуару, чтобы добраться, куда планировали», — передает корреспондент агентства.
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