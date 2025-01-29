Под Екатеринбургом задержан топ-чиновник — в рамках дела экс-министра

Глава управления ЖКХ Верхней Пышмы Харламов попал под уголовное дело

30 января 2025 в 11:28 Размер текста - 17 +

Операция прошла 29 января Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов В Верхней Пышме (Свердловская область) задержан начальник городского управления капстроительства и ЖКХ Алексей Харламов. Это связано с уголовным делом в отношении бывшего регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, сообщили URA.RU два источника в силовой среде. По словам одного из них, правоохранители действуют в рамках уголовного дела по статье 210 УК РФ («Создание преступного сообщества или участие в нем»). «Претензии, вероятно, возникли в связи с закупкой дорогостоящего оборудования для очистных [сооружений]», — поделился другой собеседник. Он добавил, что Харламова задержали накануне в его доме. В приемной Харламова корреспонденту пока не ответили. Как и в городской администрации. Накануне URA.RU анонсировало, что уголовное дело, в центре которого оказался Смирнов, будет иметь множество эпизодов и фигурантов, в том числе высокопоставленных. Экс-министра, ушедшего в отставку 13 января, поместили в СИЗО до 17 марта. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По разным версиям, показания на него могли дать замминистра Андрей Кислицын, задержанный в апреле 2024-го и глава Дегтярска Вадим Пильников, задержанный в декабре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) задержан начальник городского управления капстроительства и ЖКХ Алексей Харламов. Это связано с уголовным делом в отношении бывшего регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, сообщили URA.RU два источника в силовой среде. По словам одного из них, правоохранители действуют в рамках уголовного дела по статье 210 УК РФ («Создание преступного сообщества или участие в нем»). «Претензии, вероятно, возникли в связи с закупкой дорогостоящего оборудования для очистных [сооружений]», — поделился другой собеседник. Он добавил, что Харламова задержали накануне в его доме. В приемной Харламова корреспонденту пока не ответили. Как и в городской администрации. Накануне URA.RU анонсировало, что уголовное дело, в центре которого оказался Смирнов, будет иметь множество эпизодов и фигурантов, в том числе высокопоставленных. Экс-министра, ушедшего в отставку 13 января, поместили в СИЗО до 17 марта. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По разным версиям, показания на него могли дать замминистра Андрей Кислицын, задержанный в апреле 2024-го и глава Дегтярска Вадим Пильников, задержанный в декабре.