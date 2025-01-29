29 января 2025

Под Екатеринбургом задержан топ-чиновник — в рамках дела экс-министра

Глава управления ЖКХ Верхней Пышмы Харламов попал под уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову. Екатеринбург , силовик, суд, мера пресечения, часы на руке
Операция прошла 29 января Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

В Верхней Пышме (Свердловская область) задержан начальник городского управления капстроительства и ЖКХ Алексей Харламов. Это связано с уголовным делом в отношении бывшего регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, сообщили URA.RU два источника в силовой среде.

По словам одного из них, правоохранители действуют в рамках уголовного дела по статье 210 УК РФ («Создание преступного сообщества или участие в нем»). «Претензии, вероятно, возникли в связи с закупкой дорогостоящего оборудования для очистных [сооружений]», — поделился другой собеседник. Он добавил, что Харламова задержали накануне в его доме.

В приемной Харламова корреспонденту пока не ответили. Как и в городской администрации.

Накануне URA.RU анонсировало, что уголовное дело, в центре которого оказался Смирнов, будет иметь множество эпизодов и фигурантов, в том числе высокопоставленных. Экс-министра, ушедшего в отставку 13 января, поместили в СИЗО до 17 марта. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По разным версиям, показания на него могли дать замминистра Андрей Кислицын, задержанный в апреле 2024-го и глава Дегтярска Вадим Пильников, задержанный в декабре.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) задержан начальник городского управления капстроительства и ЖКХ Алексей Харламов. Это связано с уголовным делом в отношении бывшего регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, сообщили URA.RU два источника в силовой среде. По словам одного из них, правоохранители действуют в рамках уголовного дела по статье 210 УК РФ («Создание преступного сообщества или участие в нем»). «Претензии, вероятно, возникли в связи с закупкой дорогостоящего оборудования для очистных [сооружений]», — поделился другой собеседник. Он добавил, что Харламова задержали накануне в его доме. В приемной Харламова корреспонденту пока не ответили. Как и в городской администрации. Накануне URA.RU анонсировало, что уголовное дело, в центре которого оказался Смирнов, будет иметь множество эпизодов и фигурантов, в том числе высокопоставленных. Экс-министра, ушедшего в отставку 13 января, поместили в СИЗО до 17 марта. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По разным версиям, показания на него могли дать замминистра Андрей Кислицын, задержанный в апреле 2024-го и глава Дегтярска Вадим Пильников, задержанный в декабре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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