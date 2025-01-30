Пенсионерка из Петербурга стала «биодроном» в мошеннической схеме

Полиция расследует мошенничество в отношении двух пенсионерок, одна из которых сама стала «биодроном». Она забрала деньги у первой обманутой и вместе со своими передала их курьеру. Об этом сообщили в МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«Роль курьера выполняла 83-летняя петербурженка, которую мошенники использовали в качестве так называемого „биодрона“. Как оказалось, пожилая женщина сама стала жертвой мошенничества и передала приехавшему курьеру не только свои накопления в размере полумиллиона рублей, но и деньги, которые ей накануне передала жительница Калининского района», — сообщают ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале.
28 января в Калининском районе Санкт-Петербурга 72-летняя женщина сообщила в полицию о том, что стала жертвой мошенников. По ее словам, после телефонного разговора с неизвестным, который убедил ее в необходимости проведения инкассации, она передала 350 000 рублей курьеру, приехавшему к ней домой. Следствие выяснило, что роль курьера выполнила 83-летняя жительница Санкт-Петербурга. Эта пенсионерка, в свою очередь, также оказалась жертвой мошенников. По данным фактам были возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
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