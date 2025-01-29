Жительница ХМАО лишилась 400 тысяч рублей, оценивая отели

Жительница Нижневартовска (ХМАО) стала жертвой мошенников, пообещавших ей доход на оценке и бронировании отелей. Она лишилась более 400 тысяч рублей, сообщила окружная полиция.
«28-летняя гражданка сообщила правоохранителям, что получила через мессенджер предложение о высокооплачиваемой работе: от нее требовалось только посещать сайты бронирования отелей для повышения количества отзывов и просмотров. Так и не получив обещанных доходов, югорчанка обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб от преступных посягательств превысил 400 тысяч рублей», — сообщала полиция на официальном сайте.
Аферисты убедили вартовчанку инвестировать собственные средства в бронирование номеров, обещая возврат с процентами. Первые операции действительно сопровождались возвратом денег, но затем злоумышленники стали требовать все большие суммы, а затем перестали выходить на связь. Женщина осознала обман только спустя восемь дней. Полиция завела дело по факту мошенничества.
Ранее URA.RU писало, что жительница Когалыма (ХМАО) перевела мошенникам 103 тысячи рублей, когда бронировала жилье в Абхазии через интернет. В отеле ей сообщили, что заявок и денег от нее не поступало.
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