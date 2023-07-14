Жительница ХМАО потеряла более 100 тысяч рублей при бронировании жилья в Абхазии

Жительница Когалыма (ХМАО) перевела мошенникам 103 тысячи рублей, когда бронировала жилье в Абхазии через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МВД.
«Накануне в дежурную часть ОМВД России по Когалыму обратилась 39-летняя местная жительница, которая в июне текущего года в сети интернет нашла сайт, где можно забронировать жилье по привлекательной цене в Абхазии. Связавшись по указанным номерам телефона, она оплатила проживание в отеле в размере 103 тысяч рублей, а в ответ получила по электронной почте лист бронирования», — рассказали в ведомстве.
Через месяц женщина решила убедится, что ее бронь действительна, но телефон, по которому она общалась с мошенниками, стал недоступен. Потерпевшая дозвонилась в отель по другому номеру, который был указан на сайте, и узнала, что заявок и денег от нее не поступало.
Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». В данный момент силовики устанавливают подозреваемых.
Ранее сообщалось, что житель Когалыма (ХМАО) отправил около 50 тысяч рублей мошенникам при бронировании отеля в городе Гагры (Абхазия). Он оформил и оплатил путевку на интернет-сайте, после этого продавцы перестали выходить с ним на связь.
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