Жительница ХМАО потеряла более 100 тысяч рублей при бронировании жилья в Абхазии

15 июля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Через месяц женщина узнала, что отель не получал от нее денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Когалыма (ХМАО) перевела мошенникам 103 тысячи рублей, когда бронировала жилье в Абхазии через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МВД. «Накануне в дежурную часть ОМВД России по Когалыму обратилась 39-летняя местная жительница, которая в июне текущего года в сети интернет нашла сайт, где можно забронировать жилье по привлекательной цене в Абхазии. Связавшись по указанным номерам телефона, она оплатила проживание в отеле в размере 103 тысяч рублей, а в ответ получила по электронной почте лист бронирования», — рассказали в ведомстве. Через месяц женщина решила убедится, что ее бронь действительна, но телефон, по которому она общалась с мошенниками, стал недоступен. Потерпевшая дозвонилась в отель по другому номеру, который был указан на сайте, и узнала, что заявок и денег от нее не поступало. Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». В данный момент силовики устанавливают подозреваемых. Ранее сообщалось, что житель Когалыма (ХМАО) отправил около 50 тысяч рублей мошенникам при бронировании отеля в городе Гагры (Абхазия). Он оформил и оплатил путевку на интернет-сайте, после этого продавцы перестали выходить с ним на связь.

Жительница Когалыма (ХМАО) перевела мошенникам 103 тысячи рублей, когда бронировала жилье в Абхазии через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МВД. «Накануне в дежурную часть ОМВД России по Когалыму обратилась 39-летняя местная жительница, которая в июне текущего года в сети интернет нашла сайт, где можно забронировать жилье по привлекательной цене в Абхазии. Связавшись по указанным номерам телефона, она оплатила проживание в отеле в размере 103 тысяч рублей, а в ответ получила по электронной почте лист бронирования», — рассказали в ведомстве. Через месяц женщина решила убедится, что ее бронь действительна, но телефон, по которому она общалась с мошенниками, стал недоступен. Потерпевшая дозвонилась в отель по другому номеру, который был указан на сайте, и узнала, что заявок и денег от нее не поступало. Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». В данный момент силовики устанавливают подозреваемых. Ранее сообщалось, что житель Когалыма (ХМАО) отправил около 50 тысяч рублей мошенникам при бронировании отеля в городе Гагры (Абхазия). Он оформил и оплатил путевку на интернет-сайте, после этого продавцы перестали выходить с ним на связь.