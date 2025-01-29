В Пермском муниципальном округе депутаты приняли отставку главы Владимира Цветова. Перед этим он произнес речь. Об этом URA.RU рассказал депутат думы пермского муниципального округа Владимир Пищальников.
«В жизни так бывает, я спокойно к этом отношусь и прошу проголосовать за отставку. Я свою задачу выполнил. Многое получилось, многое не получилось, но со всеми я на связи», — передает слова Цветова Владимир Пищальников.
Исполнять его обязанности будет первый заместитель главы округа Ольга Андрианова. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности, даты проведения пока не называются.
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