29 января 2025

Глава Пермского округа Владимир Цветов ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты приняли отставку Владимира Цветова
Депутаты приняли отставку Владимира Цветова Фото:

В Пермском муниципальном округе депутаты приняли отставку главы Владимира Цветова. Перед этим он произнес речь. Об этом URA.RU рассказал депутат думы пермского муниципального округа Владимир Пищальников.

«В жизни так бывает, я спокойно к этом отношусь и прошу проголосовать за отставку. Я свою задачу выполнил. Многое получилось, многое не получилось, но со всеми я на связи», — передает слова Цветова Владимир Пищальников.

Исполнять его обязанности будет первый заместитель главы округа Ольга Андрианова. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности, даты проведения пока не называются. 

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В Пермском муниципальном округе депутаты приняли отставку главы Владимира Цветова. Перед этим он произнес речь. Об этом URA.RU рассказал депутат думы пермского муниципального округа Владимир Пищальников. «В жизни так бывает, я спокойно к этом отношусь и прошу проголосовать за отставку. Я свою задачу выполнил. Многое получилось, многое не получилось, но со всеми я на связи», — передает слова Цветова Владимир Пищальников. Исполнять его обязанности будет первый заместитель главы округа Ольга Андрианова. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности, даты проведения пока не называются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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