29 января 2025

В курганском «Гиперсити» сработала сигнализация и эвакуировали посетителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстренные службы выехали в «Гиперсити»
Экстренные службы выехали в «Гиперсити» Фото:

В ТРЦ «Гиперсити» в Кургане сработала пожарная сигнализация. На месте работают экстренные службы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают очевидцы. 

«В „Гиперсити“ сработала пожарная сигнализация. Всех эвакуировали. Приехали пожарные, полиция, скорая, ППС», — рассказывают URA.RU курганцы.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу курганского управления МЧС. На момент публикации ответ получить не удалось. Также ответа пока не дали в пресс-службе УМВД России. Информация будет дополнена после получения комментария. 

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В ТРЦ «Гиперсити» в Кургане сработала пожарная сигнализация. На месте работают экстренные службы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают очевидцы.  «В „Гиперсити“ сработала пожарная сигнализация. Всех эвакуировали. Приехали пожарные, полиция, скорая, ППС», — рассказывают URA.RU курганцы. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу курганского управления МЧС. На момент публикации ответ получить не удалось. Также ответа пока не дали в пресс-службе УМВД России. Информация будет дополнена после получения комментария. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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