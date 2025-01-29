Экстренные службы выехали в «Гиперсити»
В ТРЦ «Гиперсити» в Кургане сработала пожарная сигнализация. На месте работают экстренные службы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают очевидцы.
«В „Гиперсити“ сработала пожарная сигнализация. Всех эвакуировали. Приехали пожарные, полиция, скорая, ППС», — рассказывают URA.RU курганцы.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу курганского управления МЧС. На момент публикации ответ получить не удалось. Также ответа пока не дали в пресс-службе УМВД России. Информация будет дополнена после получения комментария.
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