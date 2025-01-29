В Пермском крае для туристов придумали новые экстремальные развлечения

Школа олимпийского резерва «Огонек» в Чусовом Пермского края начала работу с туристами. Гостям предлагают прокатиться на санях в ледяном желобе или испытать себя в качестве лыжника-фристайлиста. В качестве тренеров выступают профессиональные спортсмены, рассказали в минтуризма Прикамья.
«В настоящее время доступны „Могул-тур“ с обучением могульной технике и мастер-класс по санному спорту в желобе, где тренируются олимпийские чемпионы», — сообщает министерство туризма Пермского края в Telegram. В школе «Огонек» добавляют, что обучение можно будет пройти по катанию на горных лыжах и сноуборде, лыжному фристайлу.
В перерывах между тренировками туристам предложат катание на снегоходах, пешие походы или автобусные экскурсии по всему Пермскому краю. Туры в школе «Огонек» рассчитаны на три или семь дней.
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