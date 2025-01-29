29 января 2025

В Пермском крае еще один мэр подал в отставку

Глава Елово в Пермском крае попросил депутатов об отставке
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Чечкин ушел с поста главы Еловского округа по семейным обстоятельствам
Антон Чечкин ушел с поста главы Еловского округа по семейным обстоятельствам Фото:

Глава Еловского муниципального округа Пермского края Антон Чечкин принял решение сложить с себя полномочия. Об этом сегодня, 30 января сообщается в telegram-канале муниципальных представительных органов «На местах».

«На заседании думы Еловского округа депутаты приняли отставку главы округа Антона Чечкина. Исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур будет заместитель главы округа по развитию инфраструктуры Евгений Кустов», — говорится в telegram-канале. В аппарате думы муниципалитета на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

По информации источника URA.RU в региональных политэлитах, причиной ухода Чечкина со своего поста стали семейные обстоятельства. Собеседник агентства добавил, что основным претендентом на руководящий пост является председатель думы Еловского округа Максим Пешин.

Сегодня же кресло мэра покинул глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. Исполнять полномочия главы территории на период проведения конкурсных процедур будет вице-мэр Ольга Андрианова.

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Глава Еловского муниципального округа Пермского края Антон Чечкин принял решение сложить с себя полномочия. Об этом сегодня, 30 января сообщается в telegram-канале муниципальных представительных органов «На местах». «На заседании думы Еловского округа депутаты приняли отставку главы округа Антона Чечкина. Исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур будет заместитель главы округа по развитию инфраструктуры Евгений Кустов», — говорится в telegram-канале. В аппарате думы муниципалитета на звонок корреспондента URA.RU не ответили. По информации источника URA.RU в региональных политэлитах, причиной ухода Чечкина со своего поста стали семейные обстоятельства. Собеседник агентства добавил, что основным претендентом на руководящий пост является председатель думы Еловского округа Максим Пешин. Сегодня же кресло мэра покинул глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. Исполнять полномочия главы территории на период проведения конкурсных процедур будет вице-мэр Ольга Андрианова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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