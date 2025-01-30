Песков принес соболезнования родным погибших в США фигуристов

Кремль выражает соболезнования родным погибших российских фигуристов в США. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы соболезнуем родным и близким тех, кто погиб», — заявил Песков. Он добавил, что данные о гибели фигуристов подтверждаются. В то же время Песков отметил, что на данный момент нет никаких планов по контактам на высшем уровне.
В аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак. Спасательные службы продолжают поиски выживших, среди пассажиров были фигуристы — дети российских эмигрантов.
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