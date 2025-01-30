В Кремле заявили, что не знают об аресте австралийского наемника ВСУ

В Кремле нет сведений о местонахождении австралийского наемника Оскара Дженкинса, который, как ранее сообщалось, был задержан в Москве. Об этом во время конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Не обладаю информацией на этот счет», — заявил Песков. Он добавил, что в Кремле не отслеживают передвижение граждан Австралии.
Глава МИД Австралии Пенни Вонг 29 января подтвердила арест Дженкинса в России. Она сообщила, что правительство Австралии получило информацию от Москвы о том, что Дженкинс жив и находится под стражей. Семье наемника оказывается консульская помощь.
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