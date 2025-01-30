В Кремле заявили, что не знают об аресте австралийского наемника ВСУ

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Кремль не отслеживает передвижение австралийских граждан, заявил Песков
Кремль не отслеживает передвижение австралийских граждан, заявил Песков Фото:

В Кремле нет сведений о местонахождении австралийского наемника Оскара Дженкинса, который, как ранее сообщалось, был задержан в Москве. Об этом во время конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не обладаю информацией на этот счет», — заявил Песков. Он добавил, что в Кремле не отслеживают передвижение граждан Австралии.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг 29 января подтвердила арест Дженкинса в России. Она сообщила, что правительство Австралии получило информацию от Москвы о том, что Дженкинс жив и находится под стражей. Семье наемника оказывается консульская помощь. 

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В Кремле нет сведений о местонахождении австралийского наемника Оскара Дженкинса, который, как ранее сообщалось, был задержан в Москве. Об этом во время конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Не обладаю информацией на этот счет», — заявил Песков. Он добавил, что в Кремле не отслеживают передвижение граждан Австралии. Глава МИД Австралии Пенни Вонг 29 января подтвердила арест Дженкинса в России. Она сообщила, что правительство Австралии получило информацию от Москвы о том, что Дженкинс жив и находится под стражей. Семье наемника оказывается консульская помощь. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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