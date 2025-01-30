Глава полиции Екатеринбурга уходит в отставку

30 января 2025 в 15:14 Размер текста - 17 +

Максим Метелица может перейти в областной главк Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу подполковник Максим Метелица уйдет в отставку в ближайшие дни. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Нового главу УМВД собираются представить 3 февраля», — поделился собеседник. Корреспондент отправил запрос в УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит. Накануне URA.RU рассказывало, что Метелице якобы готовят перевод в региональный полицейский главк — для того, чтобы удержать его в системе. Предварительно, ему предложили должность замначальника и курировать дежурную часть ГУ МВД. По другим данным, Метелица собирается уйти на пенсию. Он возглавил городскую полицию в январе 2023 года. А до этого руководил ОВД Новоуральска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу подполковник Максим Метелица уйдет в отставку в ближайшие дни. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Нового главу УМВД собираются представить 3 февраля», — поделился собеседник. Корреспондент отправил запрос в УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит. Накануне URA.RU рассказывало, что Метелице якобы готовят перевод в региональный полицейский главк — для того, чтобы удержать его в системе. Предварительно, ему предложили должность замначальника и курировать дежурную часть ГУ МВД. По другим данным, Метелица собирается уйти на пенсию. Он возглавил городскую полицию в январе 2023 года. А до этого руководил ОВД Новоуральска.