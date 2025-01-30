Глава полиции Екатеринбурга уходит в отставку

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Подведение итогов президентских выборов в «Синара-Центре». Екатеринбург, метелица максим
Максим Метелица может перейти в областной главк Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу подполковник Максим Метелица уйдет в отставку в ближайшие дни. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

«Нового главу УМВД собираются представить 3 февраля», — поделился собеседник. Корреспондент отправил запрос в УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Накануне URA.RU рассказывало, что Метелице якобы готовят перевод в региональный полицейский главк — для того, чтобы удержать его в системе. Предварительно, ему предложили должность замначальника и курировать дежурную часть ГУ МВД. По другим данным, Метелица собирается уйти на пенсию.

Он возглавил городскую полицию в январе 2023 года. А до этого руководил ОВД Новоуральска.

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Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу подполковник Максим Метелица уйдет в отставку в ближайшие дни. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Нового главу УМВД собираются представить 3 февраля», — поделился собеседник. Корреспондент отправил запрос в УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит. Накануне URA.RU рассказывало, что Метелице якобы готовят перевод в региональный полицейский главк — для того, чтобы удержать его в системе. Предварительно, ему предложили должность замначальника и курировать дежурную часть ГУ МВД. По другим данным, Метелица собирается уйти на пенсию. Он возглавил городскую полицию в январе 2023 года. А до этого руководил ОВД Новоуральска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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