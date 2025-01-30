Пропавшая нуждается в медпомощи (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге объявили в розыск 17-летнюю Марию Чупину, пропавшую 29 января. На ее поиски вышли силовики и волонтеры, рассказали в спасательном отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропала Мария Чупина! Место пропажи: Екатеринбург, Октябрьский район. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении. Ростом ребенок 157 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы, каре. На момент пропажи была одета в темно-синие куртку и шапку, темно-серые джинсы, черные ботинки.

Розыском также занимается отдел полиции №6. Сообщить информацию о пропавшей можно на горячую линию отряда «Прорыв»: 8(900)044-02-20 или правоохранителям по номеру: (343)356-42-06.