Жители Челябинска стали чаще жаловаться на крыс в домах и во дворах. На этот раз грызунов заметили жители домов около ТРК «Космос» на северо-западе, рассказали в пресс-службе реготделения Народного фронта (ОНФ).
«Атака крыс в Челябинске. Все чаще появляются жалобы на грызунов в домах и во дворах. Очередной сигнал пришел от жителей домов на проспекте Победы около ТРК „Космос“: за рынком развелось полчище хвостатых», — сообщила 30 января пресс-служба ОНФ Челябинской области в telegram-канале.
Люди жаловались в различные инстанции, но никто ничего не предпринимает, говорят житель многоэтажки на северо-западе Челябинска. «Такое ощущение, что их специально подкармливают. Крысы не боятся вообще никого», — отмечает автор видео, которое размещено в telegram-канале челябинского ОНФ.
Редакция URA.RU отправила запрос в министерство экологии Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
Жителей Челябинска ранее напугали полчища крыс во дворе дома №292 по проспекту Победы. Люди боятся, что грызуны скоро поселятся на этажах. В управляющей компании URA.RU рассказали, что обрабатывают места общего пользования от крыс ежемесячно.
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