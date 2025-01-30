Крысы атаковали Челябинск. Видео

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Челябинцы жалуются на большое количество крыс
Челябинцы жалуются на большое количество крыс Фото:

Жители Челябинска стали чаще жаловаться на крыс в домах и во дворах. На этот раз грызунов заметили жители домов около ТРК «Космос» на северо-западе, рассказали в пресс-службе реготделения Народного фронта (ОНФ). 

«Атака крыс в Челябинске. Все чаще появляются жалобы на грызунов в домах и во дворах. Очередной сигнал пришел от жителей домов на проспекте Победы около ТРК „Космос“: за рынком развелось полчище хвостатых», — сообщила 30 января пресс-служба ОНФ Челябинской области в telegram-канале. 

Люди жаловались в различные инстанции, но никто ничего не предпринимает, говорят житель многоэтажки на северо-западе Челябинска. «Такое ощущение, что их специально подкармливают. Крысы не боятся вообще никого», — отмечает автор видео, которое размещено в telegram-канале челябинского ОНФ. 

Редакция URA.RU отправила запрос в министерство экологии Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. 

Жителей Челябинска ранее напугали полчища крыс во дворе дома №292 по проспекту Победы. Люди боятся, что грызуны скоро поселятся на этажах. В управляющей компании URA.RU рассказали, что обрабатывают места общего пользования от крыс ежемесячно. 

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Жители Челябинска стали чаще жаловаться на крыс в домах и во дворах. На этот раз грызунов заметили жители домов около ТРК «Космос» на северо-западе, рассказали в пресс-службе реготделения Народного фронта (ОНФ).  «Атака крыс в Челябинске. Все чаще появляются жалобы на грызунов в домах и во дворах. Очередной сигнал пришел от жителей домов на проспекте Победы около ТРК „Космос“: за рынком развелось полчище хвостатых», — сообщила 30 января пресс-служба ОНФ Челябинской области в telegram-канале.  Люди жаловались в различные инстанции, но никто ничего не предпринимает, говорят житель многоэтажки на северо-западе Челябинска. «Такое ощущение, что их специально подкармливают. Крысы не боятся вообще никого», — отмечает автор видео, которое размещено в telegram-канале челябинского ОНФ.  Редакция URA.RU отправила запрос в министерство экологии Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.  Жителей Челябинска ранее напугали полчища крыс во дворе дома №292 по проспекту Победы. Люди боятся, что грызуны скоро поселятся на этажах. В управляющей компании URA.RU рассказали, что обрабатывают места общего пользования от крыс ежемесячно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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