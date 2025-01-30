Оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna отметит юбилей в Перми

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Оркестр Теодора Курентзиса отмечает юбилей
Оркестр Теодора Курентзиса отмечает юбилей Фото:

Оркестр прославленного дирижера Теодора Курентзиса musicAeterna отмечает 20-летие юбилейным туром. В списке городов есть и Пермь. Музыканты дадут концерт в Пермском театре оперы и балета в марте.

«День рождения оркестр отметит большим юбилейным туром. 12 марта музыканты выступят в Пермском театре оперы и балета, где они записывали трилогию опер Моцарта — Да Понте и работали с режиссерами „первой лиги“ Питером Селларсом, Ромео Кастеллуччи и Робертом Уилсоном», — говорится на странице musicAeterna в соцсети «ВКонтакте».

Теодор Курентзис создал камерный оркестр Musica Aeterna Ensemble и камерный хор The New Siberian Singers в Новосибирске. 31 января 2005 года состоялся первый концерт. Позже коллективы переименовали в musicAeterna. Восемь лет музыканты работали в Перми — с 2011 по 2019 год musicAeterna был частью труппы Пермского театра оперы и балета, художественным руководителем которого тогда был Курентзис.

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Оркестр прославленного дирижера Теодора Курентзиса musicAeterna отмечает 20-летие юбилейным туром. В списке городов есть и Пермь. Музыканты дадут концерт в Пермском театре оперы и балета в марте. «День рождения оркестр отметит большим юбилейным туром. 12 марта музыканты выступят в Пермском театре оперы и балета, где они записывали трилогию опер Моцарта — Да Понте и работали с режиссерами „первой лиги“ Питером Селларсом, Ромео Кастеллуччи и Робертом Уилсоном», — говорится на странице musicAeterna в соцсети «ВКонтакте». Теодор Курентзис создал камерный оркестр Musica Aeterna Ensemble и камерный хор The New Siberian Singers в Новосибирске. 31 января 2005 года состоялся первый концерт. Позже коллективы переименовали в musicAeterna. Восемь лет музыканты работали в Перми — с 2011 по 2019 год musicAeterna был частью труппы Пермского театра оперы и балета, художественным руководителем которого тогда был Курентзис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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