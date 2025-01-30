Крупный челябинский свинокомплекс лишился стада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Родниковский свинокомпекс» обновит маточное стадо
«Родниковский свинокомпекс» обновит маточное стадо Фото:

«Родниковский свинокомплекс» в Красноармейском районе (Челябинская область) остался без стада. Как рассказал первый замминистра сельского хозяйства Евгений Литвинов, предприятие занялось обновлением маточного стада.

«Новый собственник комплекса из Башкирии приступил к санации предприятия. Предприятие обновит маточное стадо, поскольку прежнее стало старородящим, что снижало эффективность. Свинарники пока не заселяют, потому что сейчас площадка реконструируется», — отметил Литвинов на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс».

Процесс реконструкции должен завершиться в конце 2025 года. После этого начнется выпуск мясной продукции. Объемы производства планируется увеличить. По данным СБИС, в 2024 году комплекс, несмотря на ремонты, вышел на рентабельность. Чистая прибыль достигла 277,6 млн рублей.

В марте 2024 года «Родниковский свинокомплекс» сменил владельца. Предыдущим собственником являлся депутат Госдумы РФ Олег Колесников. Предприятие входило в состав холдинга «Здоровая ферма», распроданного по частям. Новым учредителем стала «Управляющая компания Таврос», официально зарегистрированная в Москве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Родниковский свинокомплекс» в Красноармейском районе (Челябинская область) остался без стада. Как рассказал первый замминистра сельского хозяйства Евгений Литвинов, предприятие занялось обновлением маточного стада. «Новый собственник комплекса из Башкирии приступил к санации предприятия. Предприятие обновит маточное стадо, поскольку прежнее стало старородящим, что снижало эффективность. Свинарники пока не заселяют, потому что сейчас площадка реконструируется», — отметил Литвинов на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс». Процесс реконструкции должен завершиться в конце 2025 года. После этого начнется выпуск мясной продукции. Объемы производства планируется увеличить. По данным СБИС, в 2024 году комплекс, несмотря на ремонты, вышел на рентабельность. Чистая прибыль достигла 277,6 млн рублей. В марте 2024 года «Родниковский свинокомплекс» сменил владельца. Предыдущим собственником являлся депутат Госдумы РФ Олег Колесников. Предприятие входило в состав холдинга «Здоровая ферма», распроданного по частям. Новым учредителем стала «Управляющая компания Таврос», официально зарегистрированная в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...