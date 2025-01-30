Крупный челябинский свинокомплекс лишился стада

«Родниковский свинокомплекс» в Красноармейском районе (Челябинская область) остался без стада. Как рассказал первый замминистра сельского хозяйства Евгений Литвинов, предприятие занялось обновлением маточного стада.
«Новый собственник комплекса из Башкирии приступил к санации предприятия. Предприятие обновит маточное стадо, поскольку прежнее стало старородящим, что снижало эффективность. Свинарники пока не заселяют, потому что сейчас площадка реконструируется», — отметил Литвинов на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс».
Процесс реконструкции должен завершиться в конце 2025 года. После этого начнется выпуск мясной продукции. Объемы производства планируется увеличить. По данным СБИС, в 2024 году комплекс, несмотря на ремонты, вышел на рентабельность. Чистая прибыль достигла 277,6 млн рублей.
В марте 2024 года «Родниковский свинокомплекс» сменил владельца. Предыдущим собственником являлся депутат Госдумы РФ Олег Колесников. Предприятие входило в состав холдинга «Здоровая ферма», распроданного по частям. Новым учредителем стала «Управляющая компания Таврос», официально зарегистрированная в Москве.
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