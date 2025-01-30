Прокуратура раскрыла новые детали дела экс-директора «Фонбета»

За день до задержания экс-главы «Фонбета» Анохина его посредники передали взятку
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Посредники Анохина за день до его задержания передали взятку правоохранителям
Посредники Анохина за день до его задержания передали взятку правоохранителям Фото:

Посредники задержанного 29 января гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина днем ранее на автомобильной заправке в Красногорске передали взятку правоохранителям, которые действовали в рамках оперативного эксперимента. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области. 

«Посредники договорились передать 10 миллионов рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку, при этом взяткодателю они сообщили о требуемой сумме в 60 миллионов рублей. Далее, 28 января 2025 года денежные средства в сумме 10 миллионов рублей на автозаправке в городе Красногорск были переданы сотруднику правоохранительных органов», — говорится в telegram-канале прокуратуры.

Серей Анохин задержан по подозрению в даче взятки в размере 60 млн рублей сотрудникам спецслужб. Денежные средства были переданы сотрудник полиции, который так же был задержан. Прокуратура Московской области взяла расследование данного дела под свой контроль. Кроме того, в рамках дела Анохина Следственный комитет России по Московской области предъявил обвинения трем фигурантам. В целом, по делу гендиректора «Фонбет» задержаны шесть человек. Среди них числится заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, передает RT. 

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Посредники задержанного 29 января гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина днем ранее на автомобильной заправке в Красногорске передали взятку правоохранителям, которые действовали в рамках оперативного эксперимента. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.  «Посредники договорились передать 10 миллионов рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку, при этом взяткодателю они сообщили о требуемой сумме в 60 миллионов рублей. Далее, 28 января 2025 года денежные средства в сумме 10 миллионов рублей на автозаправке в городе Красногорск были переданы сотруднику правоохранительных органов», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Серей Анохин задержан по подозрению в даче взятки в размере 60 млн рублей сотрудникам спецслужб. Денежные средства были переданы сотрудник полиции, который так же был задержан. Прокуратура Московской области взяла расследование данного дела под свой контроль. Кроме того, в рамках дела Анохина Следственный комитет России по Московской области предъявил обвинения трем фигурантам. В целом, по делу гендиректора «Фонбет» задержаны шесть человек. Среди них числится заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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