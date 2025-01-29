Гендиректора «Фонбет» Анохина задержали за крупную взятку

В Москве задержан генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин. Он подозревается в даче взятки в размере 50 миллионов рублей сотрудникам спецслужб.
«Сергея Анохина задержали за взятку в 50 млн рублей сотрудникам спецслужб», — сообщает «РЕН ТВ». Там добавили, что деньги были переданы полицейскому, который также был задержан.
Анохин руководит «Фонбет» с 2022 года. Ранее он занимал пост президента футбольного клуба «Химки» — с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.
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