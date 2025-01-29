Гендиректора «Фонбет» Анохина задержали за крупную взятку

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Анохин подозревается в крупной взятке
Анохин подозревается в крупной взятке Фото:

В Москве задержан генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин. Он подозревается в даче взятки в размере 50 миллионов рублей сотрудникам спецслужб.

«Сергея Анохина задержали за взятку в 50 млн рублей сотрудникам спецслужб», — сообщает «РЕН ТВ». Там добавили, что деньги были переданы полицейскому, который также был задержан.

Анохин руководит «Фонбет» с 2022 года. Ранее он занимал пост президента футбольного клуба «Химки» — с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.

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В Москве задержан генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин. Он подозревается в даче взятки в размере 50 миллионов рублей сотрудникам спецслужб. «Сергея Анохина задержали за взятку в 50 млн рублей сотрудникам спецслужб», — сообщает «РЕН ТВ». Там добавили, что деньги были переданы полицейскому, который также был задержан. Анохин руководит «Фонбет» с 2022 года. Ранее он занимал пост президента футбольного клуба «Химки» — с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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