Екатеринбуржец забил ногами свою девушку после проверки телефона. Видео

30 января 2025 в 18:00 Размер текста - 17 +

Нападение произошло в районе Химмаша Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в районе Химмаша парень жестоко избил свою девушку после проверки ее телефона. Перед нападением он некоторое время преследовал возлюбленную на улице Инженерной. Информация об этом появилась в Telegram. «Догнал, повалил в снег и запинал. Агрессора оттащил очевидец. Через 15 минут пару увезли в полицию», — передает telegram-канал Ural Mash. Судя по видео, парень обвинял девушку в употреблении алкоголя, однако та с этим не соглашалась. В конце концов дебошир не нашел слов и напал. URA.RU обратилось за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что сообщение по инциденту поступило в отдел полиции №13. Правоохранители провели проверку, но пострадавшая от претензий отказалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в районе Химмаша парень жестоко избил свою девушку после проверки ее телефона. Перед нападением он некоторое время преследовал возлюбленную на улице Инженерной. Информация об этом появилась в Telegram. «Догнал, повалил в снег и запинал. Агрессора оттащил очевидец. Через 15 минут пару увезли в полицию», — передает telegram-канал Ural Mash. Судя по видео, парень обвинял девушку в употреблении алкоголя, однако та с этим не соглашалась. В конце концов дебошир не нашел слов и напал. URA.RU обратилось за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что сообщение по инциденту поступило в отдел полиции №13. Правоохранители провели проверку, но пострадавшая от претензий отказалась.