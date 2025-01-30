Екатеринбуржец забил ногами свою девушку после проверки телефона. Видео

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Нападение произошло в районе Химмаша Фото:

В Екатеринбурге в районе Химмаша парень жестоко избил свою девушку после проверки ее телефона. Перед нападением он некоторое время преследовал возлюбленную на улице Инженерной. Информация об этом появилась в Telegram.

«Догнал, повалил в снег и запинал. Агрессора оттащил очевидец. Через 15 минут пару увезли в полицию», — передает telegram-канал Ural Mash. Судя по видео, парень обвинял девушку в употреблении алкоголя, однако та с этим не соглашалась. В конце концов дебошир не нашел слов и напал.

URA.RU обратилось за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что сообщение по инциденту поступило в отдел полиции №13. Правоохранители провели проверку, но пострадавшая от претензий отказалась.

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В Екатеринбурге в районе Химмаша парень жестоко избил свою девушку после проверки ее телефона. Перед нападением он некоторое время преследовал возлюбленную на улице Инженерной. Информация об этом появилась в Telegram. «Догнал, повалил в снег и запинал. Агрессора оттащил очевидец. Через 15 минут пару увезли в полицию», — передает telegram-канал Ural Mash. Судя по видео, парень обвинял девушку в употреблении алкоголя, однако та с этим не соглашалась. В конце концов дебошир не нашел слов и напал. URA.RU обратилось за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что сообщение по инциденту поступило в отдел полиции №13. Правоохранители провели проверку, но пострадавшая от претензий отказалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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