Суд арестовал все активы группы «Домодедово»

Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о введении обеспечительных мер в отношении аэропорта «Домодедово» и его владельцев. В соответствии с решением наложен арест на все имущество группы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.
«Наложен арест на имущество группы [„Домодедово“] (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах», — передает «Интерфакс» сообщение суда. Также Федеральная налоговая служба запретила вносить какие-либо изменения в реестр юридических лиц, которые касаются предприятий, входящих в группу «Домодедово».
Также были арестованы акции владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана в российских и зарубежных компаниях. Владельцам и управляющим компании запрещено реализовывать или вывозить за рубеж какое-либо имущество аэропорта. Также им предписано сохранять все активы в неизменном состоянии. Кроме того, им запрещено продавать или переоформлять земельные участки на территории аэропорта. Эти меры предприняты для защиты имущества и активов аэропорта в период судебного разбирательства, чтобы предотвратить любые манипуляции с ними.
Ранее Генеральная прокуратура РФ настаивала на признании недействительными транзакций, в результате которых управление стратегическими активами группы компаний «Домодедово» перешло в руки иностранных лиц, сообщается в иске ведомства. Отмечается, что доходы данных предприятий также были переведены в иностранные юрисдикции, передает RT.
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