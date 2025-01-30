NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет

Американская авиакомпания American Airlines отменила в четверг, 30 января, рейсы на маршруте из города Уичито в Вашингтон. По нему следовал пассажирский лайнер, который столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак в США.
«American Airlines отменила рейс из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон, а также обратно,» — передает издание New York Times.
В аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет, принадлежащий крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, столкнулся с вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров — чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они переезжали в США и работали тренерами.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что все летевшие на борту лайнера погибли. По его словам, катастрофу спровоцировал вертолет. На борту вертолета находились три члена экипажа.
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