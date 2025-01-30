30 января 2025

NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет

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Пассажирский самолет потерпел крушение в Вашингтоне (архивное фото)
Пассажирский самолет потерпел крушение в Вашингтоне (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

Американская авиакомпания American Airlines отменила в четверг, 30 января, рейсы на маршруте из города Уичито в Вашингтон. По нему следовал пассажирский лайнер, который столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак в США. 

«American Airlines отменила рейс из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон, а также обратно,» — передает издание New York Times.

В аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет, принадлежащий крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, столкнулся с вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров — чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они переезжали в США и работали тренерами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что все летевшие на борту лайнера погибли. По его словам, катастрофу спровоцировал вертолет. На борту вертолета находились три члена экипажа.

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Американская авиакомпания American Airlines отменила в четверг, 30 января, рейсы на маршруте из города Уичито в Вашингтон. По нему следовал пассажирский лайнер, который столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак в США.  «American Airlines отменила рейс из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон, а также обратно,» — передает издание New York Times. В аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет, принадлежащий крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, столкнулся с вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров — чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они переезжали в США и работали тренерами. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что все летевшие на борту лайнера погибли. По его словам, катастрофу спровоцировал вертолет. На борту вертолета находились три члена экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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