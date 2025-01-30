Трамп: выживших при крушении самолета в США нет

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Трамп сделал заявление насчет крушения самолета в Вашингтоне
Трамп сделал заявление насчет крушения самолета в Вашингтоне Фото:
новость из сюжета
В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

В результате столкновения пассажирского лайнера и военного вертолета в Вашингтоне нет ни одного выжившего. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет», — заявил Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Прямая трансляция проходит на телеканале Fox News.

Сегодня, 30 января, в Вашингтоне произошло столкновение самолета и военного вертолета, которое привело к крушению обоих воздушных судов. Отмечается, что на борту пассажирского самолета Bombardier CRJ700 находились 11 фигуристов. Среди погибших — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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В результате столкновения пассажирского лайнера и военного вертолета в Вашингтоне нет ни одного выжившего. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет», — заявил Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Прямая трансляция проходит на телеканале Fox News. Сегодня, 30 января, в Вашингтоне произошло столкновение самолета и военного вертолета, которое привело к крушению обоих воздушных судов. Отмечается, что на борту пассажирского самолета Bombardier CRJ700 находились 11 фигуристов. Среди погибших — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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