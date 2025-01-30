Трамп: выживших при крушении самолета в США нет

В результате столкновения пассажирского лайнера и военного вертолета в Вашингтоне нет ни одного выжившего. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет», — заявил Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Прямая трансляция проходит на телеканале Fox News.
Сегодня, 30 января, в Вашингтоне произошло столкновение самолета и военного вертолета, которое привело к крушению обоих воздушных судов. Отмечается, что на борту пассажирского самолета Bombardier CRJ700 находились 11 фигуристов. Среди погибших — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
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