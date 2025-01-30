РЖД заявило о лишних вагонах

Средняя скорость поездов РЖД снизилась с 37,6 км/ч в 2023 году до 35,7 км/ч в 2024 году, упав на 2 км/ч. Основная причина — наличие более 400 тысяч неиспользуемых вагонов, которые тормозят грузоперевозки. Это составляет около трети общего числа вагонов компании.
«Проблема наиболее заметна на ограниченных направлениях, таких как Восточный полигон (Транссиб и БАМ), который является важным связующим звеном с Китаем. Неуклонное увеличение числа вагонов привело к тому, что сейчас на путях общего пользования имеется 1,382 миллиона вагонов», — цитируют «Известия» заместителя гендиректора РЖД и начальника Центральной дирекции управления движением Михаила Глазкова.
Согласно исследованию Института экономики и развития железнодорожного транспорта, для текущих объемов грузов в России требуется парк из 970 тысяч вагонов, что означает, что более 400 тысяч из них избыточны. Примерно 56% излишков составляют полувагоны для перевозки насыпных грузов, таких как уголь и руда.
В результате участковая скорость движения поездов на сети РЖД снизилась до 35,7 км/ч, как в 1992 году. Это негативно сказывается на экономике перевозок. Для сравнения, в 2020 году скорость была 41,6 км/ч, а в 2023 году — 37,6 км/ч. Участники рынка отмечают, что парк вагонов стал менее востребован после изменения логистики с запада на восток, и не знают, что с ним делать.
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