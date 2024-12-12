РЖД обновили правила перевозки домашних животных

С 1 января 2025 года РЖД внесут изменения в правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании» Станислав Зотин. Например, теперь животных можно перевозить в купе без необходимости его выкупать.
«У нас раньше в вагоне повышенной комфортности фирменного поезда, чтобы провозить кошечку в переноске, нужно выкупить все купе. Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное», — поделился Зотин. Его слова передает ТАСС. Это изменение, по мнению замглавы ФПК, облегчит жизнь владельцам домашних питомцев, а также упростит процесс покупки билетов для других пассажиров из-за уменьшения дефицита мест.
По словам спикера, в РЖД неоднократно обращались пассажиры с просьбой пересмотреть правила перевозки животных. В итоги железнодорожная компания пересмотрела потребности и предложения россиян.
До этого с целью увеличения комфорта для российских туристов правительство РФ уже выделяло средства на поддержку авиаперелетов в труднодоступные места. Эти меры способствуют улучшению транспортной связанности и удобства путешествий внутри страны.
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